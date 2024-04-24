24 Nis 2024 - 15:48- Ekonomi G:

Emeklilere yeni bir sayfa! Milyonlarca emekliye 18.000 TL ek ödeme verilecek! Beklenen gün geldi

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Türkiye’deki emekliler için müjdeli bir haber geldi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 12 banka, emekli promosyon miktarlarını güncelledi. Bu güncellemelerle birlikte, emekli promosyon tutarları artık en düşük 8 bin TL’den başlayarak, en yüksek 18 bin TL’ye kadar çıkıyor. Peki, hangi bankalar ne kadar promosyon sunuyor ve bu fırsatlardan yararlanmak için neler yapılmalı?

Emeklilere yeni bir sayfa! Milyonlarca emekliye 18.000 TL ek ödeme verilecek! Beklenen gün geldi mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekli promosyonlarına yönelik açıklamalarının ardından, kamu bankalarının başlattığı artış trendi, özel bankaları da harekete geçirdi. Yapılan güncellemelerle birlikte, emekli promosyon tutarlarında önemli artışlar yaşandı ve en yüksek promosyon miktarı 18 bin TL’ye kadar yükseldi.

Kamu bankalarındaki artışın yüzde 166’lık bir oranda gerçekleşmesi, özel bankalarda da yaklaşık yüzde 40’lık bir artışa neden oldu. Bu rekabet ortamında, emekliler için oldukça cazip fırsatlar sunulmaya devam ediyor. Kamu bankalarında asgari emekli promosyon tutarı 8 bin TL iken, özel bankalarla yapılan anlaşmalarla bu miktarlar 18 bin TL’ye kadar çıktı. Bu rakamlar, emekli vatandaşlar için önemli bir ek gelir kaynağı oluşturuyor.

Emekli promosyonlarından faydalanmak isteyenler için şartlar oldukça basit. Emekliler, maaşlarını üç yıl boyunca seçtikleri bir bankadan almaya söz vererek promosyonlardan yararlanabiliyorlar. Üstelik özel ürün veya hizmet satın alma şartı olmadan, sadece belirlenen süre boyunca maaşı ilgili bankadan almaya taahhüt etmek yeterli oluyor. Ayrıca, süresi dolan promosyonlar için de emeklilerin yeni bankalarla anlaşma yapma hakları bulunuyor. Bu sayede, emekliler mevcut bankalarıyla görüşerek yeni promosyon miktarlarını belirleyebilecekleri gibi istedikleri bankaya da geçiş yapma imkanına sahipler.

Ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibi de başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon ödemesinden faydalanabilecekler. Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte, emekli promosyonlarında sunulan avantajlar da çeşitleniyor. Bu gelişmelerle birlikte, emeklilerin finansal olarak daha güçlü bir konuma gelmeleri ve ek gelir elde etmeleri bekleniyor.

Bankaların Emekli Promosyonları:

Ziraat Bankası: Promosyon Tutarı: 12.000 TL’ye kadarŞartlar: Emekli maaşının 3 yıl boyunca Ziraat Bankası’ndan alınması gerekmektedir.
Halkbank: Promosyon Tutarı: 12.000 TL’ye kadarŞartlar: Emekli maaşının 3 yıl boyunca Halkbank’tan alınması gerekmektedir.
Vakıfbank: Promosyon Tutarı: 12.000 TL’ye kadarŞartlar: Emekli maaşının 3 yıl boyunca Vakıfbank’tan alınması gerekmektedir.
Denizbank: Promosyon Tutarı: 12.000 TL’ye kadarŞartlar: Emekli maaşının 3 yıl boyunca Denizbank’tan alınması gerekmektedir.
İş Bankası: Promosyon Tutarı: 12.000 TL’ye kadarŞartlar: Emekli maaşının 3 yıl boyunca İş Bankası’ndan alınması gerekmektedir.
Türkiye Finans: Promosyon Tutarı: 12.000 TL’ye kadarŞartlar: Emekli maaşının 3 yıl boyunca Türkiye Finans’tan alınması gerekmektedir.
Fibabanka: Promosyon Tutarı: 12.000 TL’ye kadarŞartlar: Emekli maaşının 3 yıl boyunca Fibabanka’dan alınması gerekmektedir.
Garanti BBVA: Promosyon Tutarı: 15.000 TL’ye kadarŞartlar: Emekli maaşının 3 yıl boyunca Garanti BBVA’dan alınması gerekmektedir.
QNB Finansbank: Promosyon Tutarı: 15.000 TL’ye kadarŞartlar: Emekli maaşının 3 yıl boyunca QNB Finansbank’tan alınması gerekmektedir.
Akbank: Promosyon Tutarı: 15.000 TL’ye kadarŞartlar: Emekli maaşının 3 yıl boyunca Akbank’tan alınması gerekmektedir.
Yapı Kredi: Promosyon Tutarı: 18.000 TL’ye kadarŞartlar: Emekli maaşının 3 yıl boyunca Yapı Kredi’den alınması gerekmektedir.
ING: Promosyon Tutarı: 18.000 TL’ye kadarŞartlar: Emekli maaşının 3 yıl boyunca ING’den alınması gerekmektedir.
Sonuç Paragrafı: Bu güncellemelerle birlikte, emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı oluşturan promosyonlar, farklı bankalarda sunulan avantajlarla birlikte daha cazip hale geldi. Emekliler, kendilerine en uygun seçeneği belirlemek için bankaların sunduğu kampanyaları dikkatlice inceleyerek, başvuru süreçlerini takip edebilirler. Bu gelişmelerin, emeklilerin finansal durumlarını güçlendirmesine ve ek gelir elde etmelerine katkı sağlaması bekleniyor.

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24 Nis 2024 - 15:48 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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