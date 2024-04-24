Hadise'nin amacı soyunmak değilmiş: Yeliz Yeşilmen'den bir acayip yorum

Dekolteli sahne kostümleri giymesi nedeniyle eleştirel yorumlar alan Hadise son günlerde gündemden düşmüyor.
Hadise kendisine gelen yorumlara inat tarzından ödün vermiyor. Şarkıcıya destek olan Yeliz Yeşilmen Hadise'nin son sahne kostümünü görünce dayanamadı.
"Dekolte giymesini Hadise'ye yakıştırıyorum" diyen Yeşilmen devamında ise şunları söyledi:
"Hadise dışındaki diğer insanlarda bence irrite edici duruyor. Çünkü sahne şov yapmadan sadece soyunup durmak değil. O kıyafetleri giyiyorlarsa, onun altında bir şov olması lazım. Sahnede bir şov olması lazım ki kıyafet basit durmasın. Üzgünüm, Hadise dışındaki herkeste çok basit duruyor. Amaç soyunmak değil, amaç şov; anlayın artık! Hadise, kızım çok seksisin, üstüne tanımıyorum!"
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.