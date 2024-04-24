24 Nis 2024 - 15:06- Gündem G:

Futbol dünyası şokta: Efsane başkan evinde ölü bulundu

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Son dakika haberi: Trabzonspor eski başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Beşiktaş'taki evinde kızı tarafından ölü bulundu. Mehmet Ali Yılmaz ayrıca spordan sorumlu devlet bakanlığı görevini de yapmıştı. Spor camiasında geniş yankı uyandıran haber sonrası "Mehmet Ali Yılmaz neden öldü?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Mehmet Ali Yılmaz'ın ölümü hakkında son dakika haberleri geliyor...

Futbol dünyası şokta: Efsane başkan evinde ölü bulundu mask
Futbol dünyası şokta: Efsane başkan evinde ölü bulundu
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Son dakika haberi: Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz, Beşiktaş'teki evinde ölü bulundu. Yılmaz'ın cansız bedeninin kızı tarafından bulunduğu belirtildi. Gelen acı haber spor camiasında geniş yankı uyandırırken, "Mehmet Ali Yılmaz neden öldü?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Yılmaz'ın ölüm nedeniyle ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?
İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirdi. Antalya'da Zigana Tatil Köyü, Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Trabzonspor Kulübü Başkanlığı, XIX. Dönem Trabzon Milletvekilliği ile Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmıştır. Evli ve beş çocuk babasıdır.

Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonuna özerklik getirdi. Futbolda havuz sistemini düzenleyen kişidir. Trabzonspor'a tesis kazandırdı.


Medya alanında da yatırımları vardır. İnternet üzerinden yayın yapan "TVem" kanalı, Trabzon'da eskiden yayın yapan Zigana TV ve hâlâ yayın yapan Zigana FM, Karadeniz, Türk Sesi gibi medya kuruluşları kendisine aittir.

Ayrıntılar geliyor...

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24 Nis 2024 - 15:06 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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