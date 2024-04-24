- Ekonomi

386 bin TL’ye sıfır araba rekabeti başladı: 2024 Hyundai, Dacia, Fiat, Opel, Renault…

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Nakit sıkıntısı çekenler için araç satın alma planları, ÖTV indirimiyle cazip hale geliyor. Ancak Nisan ayı zamlarıyla birlikte, birçok modelin fiyatı da değişti. İşte, yeni fiyatlarla güncellenen ve hala ÖTV indirimiyle satın alabileceğiniz sıfır araç modelleri:

386 bin TL’ye sıfır araba rekabeti başladı: 2024 Hyundai, Dacia, Fiat, Opel, Renault… mask
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Dacia Spring Electric:

Extreme Electric 65 bg: 409.000 ₺
Opel Corsa:

1.2 75 HP Benzin MT5 Edition: 474.900 TL
1.2 100 HP Benzin AT8 Edition: 558.900 TL
1.2 100 HP Benzin AT8 GS: 588.900 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate: 633.900 TL
Citroen C3:

1.2 PureTech 83 HP – 5 İleri Manuel Feel Bold: 438.000 TL
1.2 PureTech 110 HP – EAT6 Feel Bold: 496.000 TL
1.2 PureTech 110 HP – EAT6 Shine: 512.000 TL
1.2 PureTech 110 HP – EAT6 ELLE: 532.000 TL
Citroen C3 AIRCROSS:

1.2 PureTech 130 HP – EAT6 Feel Bold: 582.000 TL
1.2 PureTech 130 HP – EAT6 Shine (Çift Renk): 643.000 TL
Citroen C4:

1.2 PureTech 130 HP – EAT8 Feel Bold: 662.000 TL
Volkswagen Polo:

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression: 513.000 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life: 569.000 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life: 613.000 TL
Volkswagen T-Cross:

Yeni T-Cross 1.0 TSI 115 PS Manuel Life: 691.000 TL
Volkswagen Taigo:

Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life: 657.000 TL
Volkswagen Golf:

Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression: 636.000 TL
Skoda Fabia:

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 615.900 TL
Skoda Scala:

Yeni Škoda Scala Elite 1.0 TSI 115 PS DSG: 666.900 TL
Seat Ibiza:

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style: 560.000 TL
1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style: 571.000 TL
Seat Arona:

1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style: 627.000 TL
1.0 EcoTSI 115 HP DSG Xperience: 678.000 TL
1.0 EcoTSI 115 HP DSG FR: 668.000 TL
Kia Picanto:

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Feel: 412.000 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool: 432.000 TL
Picanto 1.2L 84 PS AMT Benzin Feel: 432.000 TL
Kia Stonic:

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool: 557.000 TL
Listede yer alan modeller, ÖTV indirimiyle cazip hale geliyor. Ancak fiyat değişimleri ve güncellemelerle birlikte, doğru tercihi yapmak için detaylı araştırma önemli. Unutmayın, araç satın alırken bütçenizi ve ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurun.

# Yer

24 Nis 2024 - 15:01 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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