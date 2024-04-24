24 Nis 2024 - 15:01 - Ekonomi

386 bin TL’ye sıfır araba rekabeti başladı: 2024 Hyundai, Dacia, Fiat, Opel, Renault…

Nakit sıkıntısı çekenler için araç satın alma planları, ÖTV indirimiyle cazip hale geliyor. Ancak Nisan ayı zamlarıyla birlikte, birçok modelin fiyatı da değişti. İşte, yeni fiyatlarla güncellenen ve hala ÖTV indirimiyle satın alabileceğiniz sıfır araç modelleri: