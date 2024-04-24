Ermenistan'da Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını yaktılar

TAŞNAKSUTYUN Partisi'nin düzenlediği yürüyüş öncesinde Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenlendi. Etkinliğe, aralarında Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik aptalca açıklamalarıyla gündeme gelen İşkhan Sagatelyan ve ülkenin 3. Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın da bulunduğu bazı siyasetçiler katıldı. Ermeni basını yürüyüşe devlet ve hükümet yetkililerinin katılmadığını bildirdi. Bazı Ermeni medya kuruluşları yürüyüşü doğrudan sosyal ağlarda yayınladı. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere yürüyüşe katılan çok sayıda kişi Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını yaktı.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasının imzalanması, bölgede ulaşım iletişiminin açılması, Ermenistan-Azerbaycan sınırının sınırlandırılması yönünde çabaların sarf edildiği bir dönemde bu adım, bazı güçlerin sürece saldırmak istemesinden kaynaklanıyor. Ayrıca Sagatelyan ve Sarkisyan'ın Azerbaycan karşıtı siyasetçiler olduğu göz önüne alındığında, katıldıkları yürüyüş sırasında böyle bir provokasyonun yaşanması şaşırtıcı değil.

KGK ALÇAKÇA SALDIRIYI KINADI

Küresel Gazeteciler Konseyi'nden alçakça saldırı hakkında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Ermenistan’da sözde soykırım anması bahanesiyle Türk ve Azerbaycan bayraklarına yapılan alçakça saldırıyı kınıyor ve bu menfur eylemi uluslararası kamuoyu önünde mahkum ediyoruz. Eylemi gerçekleştiren Taşnaksutyun Partisi geçmişte olduğu gibi şimdi de emperyalizme hizmet etmekte ve ileride pişmanlık duyacakları eylemlere imza atmaktadır. Ellerinde şehit ettikleri Türk diplomatlarının kanı olanlar tarih nezdinde de layık oldukları yerdedirler. ‘Ermeni Soykırımı’ tarihsel bir yalandır." (Haber MERKEZİ)