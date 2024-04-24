- Ekonomi

Antalya ve Alanya'da bir bu eksikti: Bütün faaliyetleri durduracaklar mı?

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Yaşanan ani göçler ile birlikte hızla yükselen emlak satışlarının ardından durumun tersine dönmesi ile birlikte konut saatışlarının resmen durma noktasına geldiği bu günlerde Antalya ve Alanya'da inşaat sektörü üretimi durdurma eylemini masaya yatırıyor.

Antalya ve Alanya'da bir bu eksikti: Bütün faaliyetleri durduracaklar mı? mask
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İnşaat sektörü temsilcileri ve İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON)'un yaşanan büyük sıkıntıları hem vatandaşa hem de yetkililere duyurmak amacı ile üretimi durdurma eylemine gireceği iddia edildi.


İMKON'un önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda "istihdam azaltarak inşaat durdurma" da dahil olmak üzere her türlü protesto yolunu masaya yatıracak. Bu kararın Antalya ve Alanya'daki inşaatları da etkilemesi bekleniyor.

NEDEN BU DURUMA GELİNDİ?

Çimento ve diğer inşaat malzemelerindeki fiyat artışları
Düşen alım gücü ve azalan kredi arzı
Rekabet Kurumu'nun yetersizliği
Camda da yaşanan fiyat artışları ve tedarik sorunları
Ortalama bir işçinin mühendislerin iki katını kazanması

KONUT ÜRETİMİ DURDURULACAK MI?

İMKON'un alacağı karar Antalya ve Alanya'daki inşaat sektörünü doğrudan etkileyecek. Bu durum konut üretimini ve yatırımları da olumsuz etkileyebilir.

# Bir, Alanya, Antalya

24 Nis 2024 - 14:31 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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