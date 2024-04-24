İnci Taneleri'ne bomba transfer: Yeni dans geliyor

Perşembe akşamlarına damga vuran İnci Taneleri dizisi her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. Karakterleri ve şarkıları ilgiyle takip edilen diziye yeni bir isim daha dahil oluyor.
Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem karakterinin kızı Nehir'e hayat verecek oyuncu belli oldu.
GÜZEL OYUNCU KADRODA
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Zalim İstanbul” dizisinin ardından İyilik projesiyle yıldızı parlayan Sera Kutlubey “İnci Taneleri”nin Nehir’i oldu.
Oyunculuğun yanı sıra yazarlık yönüyle de adından söz ettiren Sera Kutlubey daha önce Kehribar, İsimsizler, Hercai, Adım Farah gibi birçok başarılı projede yer aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.