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İnci Taneleri'ne bomba transfer: Yeni dans geliyor

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Hazar Ergüçlü ve Yılmaz Erdoğan'ın başrollerini paylaştığı İnci Taneleri dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Her bölümü sosyal medyada yankı uyandıran dizinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Dizide Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem karakterinin kızı Nehir'e hayat verecek oyuncu belli oldu.

İnci Taneleri'ne bomba transfer: Yeni dans geliyor mask
İnci Taneleri'ne bomba transfer: Yeni dans geliyor
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Perşembe akşamlarına damga vuran İnci Taneleri dizisi her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. Karakterleri ve şarkıları ilgiyle takip edilen diziye yeni bir isim daha dahil oluyor.


Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem karakterinin kızı Nehir'e hayat verecek oyuncu belli oldu.

GÜZEL OYUNCU KADRODA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Zalim İstanbul” dizisinin ardından İyilik projesiyle yıldızı parlayan Sera Kutlubey “İnci Taneleri”nin Nehir’i oldu.

Oyunculuğun yanı sıra yazarlık yönüyle de adından söz ettiren Sera Kutlubey daha önce Kehribar, İsimsizler, Hercai, Adım Farah gibi birçok başarılı projede yer aldı.

# Bir, Sosyal, Yer, İstanbul

24 Nis 2024 - 14:17 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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