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Acun Ilıcalı sevgilisini yine geride bıraktı: İşte o tepki çeken anlar

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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın son olarak Survivor'da birleşme partisine katılmıştı. Dominik'te sahne alan Akalın doğum gününü kutladı. Bir mekanda büyük bir eğlence organizasyonu düzenleyen Akalın'ın kutlamasına ünlü isimler akın etti. Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile geceye katıldı.

Acun Ilıcalı sevgilisini yine geride bıraktı: İşte o tepki çeken anlar mask
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Son olarak Dominik'e giderek Survivor birleşme partisine katılan Demet Akalın yeni yaşını kutladı. Pop müziğin giderli kraliçesi Demet Akalın 52'nci yaş gününde arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Ünlü isimlerin akın ettiği geceye Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile katıldı. Ilıcalı'nın sevgilisine bakışları ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

YİNE GERİDE KALDI, YORUM YAĞDI

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça'nın geride kalması ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Ayça Çağla Altunkaya'ya " Kadın yine arkada kalmış", "Bu Ayça neden hep böyle ezik gibi", "Ayça sanki zorlan kendini davet ettirmiş", "Ayça yeni gelin gibi" yorumları yapıldı.

İnci Taneleri'nde "Gemileri Yakarım" performansıyla büyük bir çıkış yakalayan Sincanlı Erkal, yani Erkal Sonel'in sahne aldığı gecede Sinan Akçıl, MasterChef Suna, Feraye Tanyolaç gibi isimler vardı.

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24 Nis 2024 - 13:29 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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