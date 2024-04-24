İnanılmaz olay! 613 gündür koronavirüs hastası... Vücudunda 50 kez mutasyon geçirdi

Geçtiğimiz yıllarda tüm dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 pandemisinde en uzun Kovid vakasına sahip olan hasta tespit edildi. Hollanda'nın Amsterdam Üniversitesi'nden bilim insanları, yaptığı araştırma ile şimdiye kadar kayıtlara geçen en uzun Kovid-19 vakasının bir kan hastalığı bulunan 72 yaşındaki adama ait olabileceğini ortaya koydu.

Erkek hasta geçtiğimiz yıl önceki hastalıklarından birinin şiddetlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

613 GÜN ATLATAMADI, VİRÜS 50 KEZ MUTASYON GEÇİRDİ

Bağışıklık sistemi oldukça zayıf olan hasta öldüğünde, 613 gündür Kovid-19 virüsüyle enfekte haldeydi. Geçen süre içinde virüs, adamın vücudunda 50 kez mutasyona uğramıştı.

DAHA ÖNCE AŞI OLMUŞ

ABD'nin TIME dergisinin aktardığı bilgilere göre; hastanın bedeninde çok sayıda mutasyona uğramış yeni bir varyant ortaya çıktı. Şubat 2022'de Kovid-19'un Omicron varyantı ile enfekte olan ve isim bilgisi paylaşılmayan hastanın daha önce birden fazla kez aşı olduğu ancak vücudunun virüse bağışıklık kazanmadığı aktarıldı.

ANTİKORA DİRENÇ GÖSTERİYOR

Hastanın burnundan ve boğazından alınan 20'den fazla sürüntü örneğinde, virüsün Kovid-19 antikor tedavisinde kullanılan "sotrovimab"a direnç gösterdiği görüldü.

TIP TOPLANTISINDA SUNULACAK

Sonuçları gelecek hafta İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen bir tıbbi toplantıda sunulacak olan araştırmaya göre, yaklaşık 20 ay süren bu enfekte olma süresi, şu ana kadar bilinen en uzun SARS-CoV-2 (Kovid-19) enfeksiyonu olma özelliği taşıyor.

Söz konusu "mutant virüs"ün başkalarını enfekte edip etmediği ise bilinmezliğini koruyor. Bu durum, uzun süren enfeksiyonların, pandemiye neden olan virüslerin zaman içinde ne gibi genetik değişiklikler geçirebileceğini ve özellikle de endişe verici varyantlar ortaya çıkarabileceğini göstermesi açısından önem arz ediyor.

Araştırmacılar basın bülteninde, bu vakanın "bağışıklık sistemi zayıf hastalarda yeni bağışıklıktan kaçan SARS-CoV-2 varyantlarının ortaya çıkma riskini vurguladığını" belirtti.

Kaynak: Karar