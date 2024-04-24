Gençlere ucuz telefon vaadi hayal oldu

İktidarın gençlere yönelik "ucuz telefon" desteği vaadi seçim döneminden bu yana sorunlarla karşı karşıya. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'a göre, vaat edilen vergi iadeleri ödenmediği için birçok genç mağdur oldu. Kılıç, bu durumun AK Parti'nin diğer vaatlerinde olduğu gibi bir "kopyala yapıştır" fiyaskosu olduğunu ifade etti.

25 KURUŞ YÜZÜNDEN İADE BAŞVURULARI KABUL EDİLMEDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2023 yılında duyurduğu teknolojik cihaz desteği, öğrenciler arasında büyük bir umut yaratmıştı. Ancak Kılıç'a göre, öğrenciler cihazlar için borçlandı veya harçlıklarını biriktirerek yüksek meblağlar ödedi, fakat vergi iadelerini alamadı. Durum öyle bir noktaya geldi ki, 25 kuruşluk fatura ücreti yüzünden bile iade başvuruları kabul edilmedi.

Tavan fiyat olarak belirlenen 9 bin 500 TL'lik telefon için vaat edilen vergi iadesi 4 bin 221 TL idi. Ancak Kılıç, Kasım ayından bu yana Türk Lirası'nın yüzde 14 değer kaybettiğini ve bu süreçte öğrencilerin alacaklarının enflasyon karşısında eridiğini vurguladı. İktidarın, gençleri yoksullaştırmanın ötesinde, borçlandırıp mağdur etmeye devam ettiğini belirten Kılıç, Bakanlığa bir an önce vergi iadelerini ödeme çağrısında bulundu.

Kaynak: Karar