- Ekonomi

Ev hanımlarına, annelere sosyal yardım! 2,200 TL destek verilecek

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2022 yılında başlatılan ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik devam eden Nakit Sosyal Yardımlar Programı, Temmuz 2023’e kadar uzatıldı. Bu kapsamda, aileler 12 ay daha sürecek destekten faydalanabilecekler. Program kapsamında, ailelerin maddi olarak desteklenmesi hedefleniyor ve başvurular halen e-devlet üzerinden alınmaya devam ediyor.

Ev hanımlarına, annelere sosyal yardım! 2,200 TL destek verilecek mask
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Destek Tutarları:
Hane içinde kişi başına düşen aylık gelir esas alınarak belirlenen destek tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı gelire sahip ailelere: 1.250 TL
450 TL üzeri – 911,15 TL altı gelire sahip ailelere: 1.100 TL
911,15 TL üzeri – 1.372,30 TL altı gelire sahip ailelere: 950 TL
1.372,30 TL üzeri – 5.667,37 TL altı gelire sahip ailelere: 850 TL
Ayrıca, çocuk bileşeni destekleri de şu şekilde belirlendi:

1-2 çocuklu hanelere: 350 TL
3 çocuklu hanelere: 450 TL
4 çocuklu hanelere: 550 TL
5 ve üzeri çocuklu hanelere: 650 TL
Bu yardımlarla birlikte, aylık elektrik yardımı da yapılmakta olup, tam yardım alan ailelerin toplam yardım tutarı 2,200 TL’ye ulaşmaktadır.

Ödemeler:
Aylık periyotlarla 1 yıl boyunca gerçekleştirilecek olan destek ödemelerinin sonuncusu Temmuz 2024’te yapılacak.

Başvuru:
Başvurular, e- Devlet Kapısı üzerinden veya ikamet adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılabilir.

Başvuru Koşulları:
Başvuruda bulunmak için adayların Türk vatandaşı olması, Mavi Kart sahibi olmaması, yerleşim adresinin Türkiye’de olması, 18 yaşından büyük olması ve hanesinde belirtilen kriterlere uyan kişilerin bulunmaması gerekmektedir.

Kimler Faydalanabilir?
Ihtiyaç sahibi olanlar ve hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan haneler bu destekten faydalanabilirler.

Detaylı bilgi almak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün resmi web siteleri ziyaret edilebilir.

# Sosyal, çocuk, kişi, türkiye, Devlet

24 Nis 2024 - 13:10 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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