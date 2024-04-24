- Ekonomi

Madeni 10, 15, 20 TL'ler geliyor: Sırada 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı?

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Son günlerde Türkiye’de madeni para krizi gündemi oldukça meşgul ederken, yaşanan son dakika gelişmesi herkesi şaşırttı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan onay beklediği yeni bir hamle yapıldı. Sözcü Gazetesi’nin haberine göre, 5 TL’lik madeni para beklenirken, tamamen demirden yapılan ve değeri 2.5 TL olan yeni bir madeni para basılabilir.

Madeni 10, 15, 20 TL'ler geliyor: Sırada 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı? mask
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Türkiye’de daha önce tedavülden kaldırılan 2.5 TL’lik madeni paranın yeniden basılması gündemde. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, önerisini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti. İlginç olan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, daha önce planlanan 2 TL’lik madeni paranın yerine 2.5 TL’lik olanının daha uygun olacağını belirtmesi oldu. Bu yönde yeni bir çalışma yapılması için yetkililere talimat verildiği ifade edildi.

Yetkililerin açıklamalarına göre, 2.5 TL’lik madeni paranın 1 TL basım maliyeti olacak. Bu sayede Darphane’nin basım maliyeti de azaltılmış olacak. Ayrıca, madeni paranın gramajı azaltılarak ve alaşımındaki nikel oranı düşürülerek maliyet düşürülmeye çalışılacak.

Hatırlanacağı üzere, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak 5 TL’lik hatıra parası basılmış ve piyasada sıklıkla kullanılmıştı. Ancak, yaşanan bozuk para sıkıntısına çözüm olamamıştı. Bu sefer, demir madeni paranın piyasaya sürülmesiyle nasıl bir tepki alınacağı merak konusu.

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24 Nis 2024 - 12:08 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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