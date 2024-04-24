Madeni 10, 15, 20 TL'ler geliyor: Sırada 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı?

Türkiye’de daha önce tedavülden kaldırılan 2.5 TL’lik madeni paranın yeniden basılması gündemde. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, önerisini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti. İlginç olan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, daha önce planlanan 2 TL’lik madeni paranın yerine 2.5 TL’lik olanının daha uygun olacağını belirtmesi oldu. Bu yönde yeni bir çalışma yapılması için yetkililere talimat verildiği ifade edildi.

Yetkililerin açıklamalarına göre, 2.5 TL’lik madeni paranın 1 TL basım maliyeti olacak. Bu sayede Darphane’nin basım maliyeti de azaltılmış olacak. Ayrıca, madeni paranın gramajı azaltılarak ve alaşımındaki nikel oranı düşürülerek maliyet düşürülmeye çalışılacak.

Hatırlanacağı üzere, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak 5 TL’lik hatıra parası basılmış ve piyasada sıklıkla kullanılmıştı. Ancak, yaşanan bozuk para sıkıntısına çözüm olamamıştı. Bu sefer, demir madeni paranın piyasaya sürülmesiyle nasıl bir tepki alınacağı merak konusu.