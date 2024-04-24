Survivor birleşme partisinde olay: 'Acun abi bunu göremedin mi?'

Survivor All Star'ın birleşme partisi geçtiğimiz günlerde Demet Akalın ve Okan Kurt'un katılımıyla gerçekleşti.



Son yılların en sakin geçtiği düşünülen birleşme partisi sosyal medyada da gündeme geldi. Daha önce de konuşulan Survivor Yunanistan'a ise gözler çevrilince sosyal medya karıştı.

Survivor Yunanistan'ın birleşme partisinden görüntüler dikkat çekti.

"COĞRAFYA KADERDİR"





Yunan ekibinin eğlenceli anları Survivor Türkiye seyircisini kıskandırdı.



Survivor Yunanistan'da hazırlık süreci de tüm detaylarıyla verildi. O görüntüler de hızlıca sosyal medyanın diline düştü.



Acun Medya'nın paylaştığı görüntülere sosyal medyadan "Acun abi bizimkiler gariban mı?", "Acun bizi niye sevmedin?", "Bize düşen yine Demet Akalın" yorumları yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları...