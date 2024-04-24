24 Nis 2024 - 10:28 - Magazin

Icardi ve Wanda Nara'nın yeni klibi çıktı: 'Yengeye saygımdan bazı yerlerde kapattım'

Galatasaray'ın golcüsü Icardi kadar eşi Wanda Nara da gündemden düşmüyor. 25 Nisan'da yeni klibini yayınlayacağını duyuran Wanda Nara'nın klip tanıtımında Icardi ile ateşli anları sosyal medyayı da salladı.