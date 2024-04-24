Icardi ve Wanda Nara'nın yeni klibi çıktı: 'Yengeye saygımdan bazı yerlerde kapattım'

Galatasaray'da top koşturan Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi kadar eşi Wanda Nara da adından söz ettiriyor.
Icardi'nin Türk hayranlarının sık sık 'yenge' diye hitap ettiği Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
25 Nisan'da yeni klibini yayınlayacağını bir paylaşımla duyuran Wanda Nara'nın klip tanıtımı sosyal medyayı salladı.
Icardi ile ateşli sahnelerin yer aldığı klip tanıtımına Galatasaraylı Icardi fanları sessiz kalamadı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'ya yorumlar gecikmedi.
YORUMLAR EKSİK KALMADI
İşte yapılan yorumlardan bazıları:
Dizisi uzun sürmedi! Arka Sokaklar hamlesi...
Yenge instagram'ı onlyfans olarak mı kullanıyorsun ya?
Yengecim sakin mi olsak ayıp oluyor yaa...
Abime saygımdan ateşli anlarda kapadım
Icardi gol gol gol...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.