Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sundan mesaj: 'On yıldır öptüğüm çocuk'

Çocuklar Duymasın dizisinde 'feminist Duygu' karakteriyle hafızalara kazınan ve bir süredir ekranlardan uzak olan Ayşecan Tatari zamanının çoğunu kızıyla geçiriyor.
Ayşecan Tatari uzun süredir ekranlardan uzak olsa da son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.
Ayşecan Tatari kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari eşi Edip Tepeli'nin yeni yaşını romantik sözlerle kutladı.
HAYRANLARINDAN BEĞENİ YAĞDI
Düğünlerinden bir kareyi paylaşan Tatari, "On yıldır öptüğüm çocuk, 35 yaşın kutlu olsun. Bu rollercoasterda senin yanına düşmüş olmak bir şans..." dedi.
Tepeli ise "Atla Nimbus’uma, daha çok seneler var" yanıtını verdi.
Çiftin takipçilerinden ise "Maşallah çok güzelsiniz" yorumları geldi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.