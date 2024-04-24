24 Nis 2024 - 10:08- Ekonomi G:

SGK tek şartla aylık 5.100 TL maaş verecek! O kişiler zaman kaybetmeden başvursun

ABONE OL Google News Sayfamız

SGK, dar gelirli vatandaşlara umut olacak bir adım atıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talimatıyla SGK, belirli şartları sağlayan vatandaşlara aylık 5.100 TL ödeme yapacak. Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden vatandaşlar için bu destek ödemeleri büyük önem taşıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bakanlık, yeni destek paketlerini açıklamaya devam ederken, gıda enflasyonu gibi ekonomik göstergelerin ardından destek ödemeleriyle ilgili çalışmalarını hızlandırdı.

SGK tek şartla aylık 5.100 TL maaş verecek! O kişiler zaman kaybetmeden başvursun mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Aylık 5 Bin TL Destek Ödemesi:

Bakanlık, kronik hastalığı olan vatandaşlara yönelik maddi destek programlarını başlatıyor. Kronik hastalıklarla mücadele edenlere her ay bin 100 TL destek ödemesi yapılacak. Bu şekilde kronik hastalar, maddi ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilecekler. Destekten faydalanmak isteyen vatandaşların SGK’ya durumlarını kanıtlayan belgelerle başvurmaları gerekecek. Başvurular, yalnızca hastalık belgesiyle kabul edilecek ve hanelere ek olarak destek tutarının yüzde 5’i oranında ek destek sağlanacak.

SGK’nın bu destek programı, dar gelirli ve kronik hastalığı olan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Bu adım, sosyal yardım alanında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor ve destek bekleyen vatandaşlar için umut verici bir adım olarak karşılanıyor. Detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

# Bir, Sosyal, yüzde

24 Nis 2024 - 10:08 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Zeytinin yanından geçilmiyor: Dev zam şoku mask
Zeytinin yanından geçilmiyor: Dev zam şoku
Emekli aylıkları düşecek! mask
Emekli aylıkları düşecek!
Yatırımcılar ve altını olanlar dikkat! Altın için mi fırsat zamanı mı geldi? mask
Yatırımcılar ve altını olanlar dikkat! Altın için mi fırsat zamanı mı geldi?
TOKİ 33 ilde vergisiz arsa satacak! Çekiliş kura yok! Arsasını alan direkt evini dikecek mask
TOKİ 33 ilde vergisiz arsa satacak! Çekiliş kura yok! Arsasını alan direkt evini dikecek
O ARAÇ 100 KİLOMETREDE 10 TL HARCIYOR! Satın alan yaşadı! mask
O ARAÇ 100 KİLOMETREDE 10 TL HARCIYOR! Satın alan yaşadı!
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN PERSONEL ALIM İLANI! Yüzlerce personel alınacak mask
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN PERSONEL ALIM İLANI! Yüzlerce personel alınacak
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber