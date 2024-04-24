SGK tek şartla aylık 5.100 TL maaş verecek! O kişiler zaman kaybetmeden başvursun

Aylık 5 Bin TL Destek Ödemesi:

Bakanlık, kronik hastalığı olan vatandaşlara yönelik maddi destek programlarını başlatıyor. Kronik hastalıklarla mücadele edenlere her ay bin 100 TL destek ödemesi yapılacak. Bu şekilde kronik hastalar, maddi ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilecekler. Destekten faydalanmak isteyen vatandaşların SGK’ya durumlarını kanıtlayan belgelerle başvurmaları gerekecek. Başvurular, yalnızca hastalık belgesiyle kabul edilecek ve hanelere ek olarak destek tutarının yüzde 5’i oranında ek destek sağlanacak.

SGK’nın bu destek programı, dar gelirli ve kronik hastalığı olan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Bu adım, sosyal yardım alanında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor ve destek bekleyen vatandaşlar için umut verici bir adım olarak karşılanıyor. Detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.