SGK tek şartla aylık 5.100 TL maaş verecek! O kişiler zaman kaybetmeden başvursun

Aylık 5 Bin TL Destek Ödemesi:
Bakanlık, kronik hastalığı olan vatandaşlara yönelik maddi destek programlarını başlatıyor. Kronik hastalıklarla mücadele edenlere her ay bin 100 TL destek ödemesi yapılacak. Bu şekilde kronik hastalar, maddi ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilecekler. Destekten faydalanmak isteyen vatandaşların SGK’ya durumlarını kanıtlayan belgelerle başvurmaları gerekecek. Başvurular, yalnızca hastalık belgesiyle kabul edilecek ve hanelere ek olarak destek tutarının yüzde 5’i oranında ek destek sağlanacak.
SGK’nın bu destek programı, dar gelirli ve kronik hastalığı olan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Bu adım, sosyal yardım alanında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor ve destek bekleyen vatandaşlar için umut verici bir adım olarak karşılanıyor. Detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.