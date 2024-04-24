Bir heyelan daha! Saniye saniye kaydedildi

İlçede dün akşam saatlerinde Kürtün Barajı’nın gövdesine yakın noktada, çok sayıda köye ulaşımı sağlayan Yukarı Kürtün grup yolunun da geçtiği Çayırçukur köyü Çöplüce mevkisinde yamaçta heyelan meydana geldi. Heyelanda tonlarca ağırlıktaki toprak kütlesi, grup yoluna aktı. Yol ulaşıma kapanırken, yamacın alt kısmındaki düzlükte yer alan kereste fabrikasında çalışanlar korku ve paniğe kapıldı. Heyelan anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde; önce toz çıktığı görülen yamaçta saniyeler içinde tonlarca toprak kütlesinin hareketlenip kara yoluna aktığı, etrafı kaplayan tozun açılması sonrası yamaçta çukur oluştuğu yer alırken, bu anları kayda alan kadının panik yaşadığı, çocukların da ağladığı duyuluyor.

Heyelanın ardından yapılan çalışmalarla yol tekrar trafiğe açıldı.