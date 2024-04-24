Seçim sonrası ilk anket yayınlandı: İşte şaşırtıcı sonuçlar

14 Mayıs, 28 Mayıs ve 31 Mart seçimlerini geride bırakan Türkiye, eğer erken seçim olmazsa 4 yıl boyunca sandık başına gitmeyecek. Ekonomideki durum ve son seçimlerde ana muhalefetin aldığı yüksek oy oranı; 'erken seçim' iddialarının şimdiden konuşulmasına neden olsa da, iktidar o ihtimale kapıyı çoktan kapattı. CHP'nin uzun yıllar sonra birinci parti olduğu ve AK Parti'nin kuruluşundan bu yana ilk kez ikinci parti olarak sandıktan çıktığı 31 Mart yerel seçimlerin ardından, dikkat çeken bir seçim anketi paylaşıldı.



ASAL ARAŞTIRMA'DAN SON SEÇİM ANKETİ

Asal Araştırma tarafından hazırlanan son seçim anketinde katılımcılara "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

20-21 Nisan tarihleri arasında yapılan anket çalışmasına 2 bin kişi katıldı. 26 ilde yapılan seçim anketinin sonuçları ise dikkat çekti.

Asal Araştırma tarafından hazırlanan son seçim anketinde AK Parti birinci parti olarak yer alırken; diğer partilerin oy oranları da gündem oldu.



AK Parti: %32.2



CHP: %26.5



MHP: %9.8



DEM Parti: %9.1



İYİ Parti: %5.6

Yeniden Refah: %4.5

Zafer Partisi: %4.2

Türkiye İşçi Partisi: %2.6



Diğer:%5.5