Alanya'da sahilde cansız halde bulundu

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Kızlarpınarı Mahallesi, Kleopatra Plajı'nda güneşlenen tatilciler, bir kişinin sahilde uzun süre hareketsiz olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Belaruslu turist Boris Raboisgi'nin (76) hayatını kaybettiğini tespit etti.