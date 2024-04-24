24 Nis 2024 - 08:39- Asayiş G:

Alanya'da sahilde cansız halde bulundu

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya'da Belarus vatandaşı erkek turist, sahilde ölü bulundu.

Alanya'da sahilde cansız halde bulundu
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kızlarpınarı Mahallesi, Kleopatra Plajı'nda güneşlenen tatilciler, bir kişinin sahilde uzun süre hareketsiz olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Belaruslu turist Boris Raboisgi'nin (76) hayatını kaybettiğini tespit etti.

# Alanya, Ceset, Ölüm, Plaj, Bir, etti, sağlık, Polis, acil

24 Nis 2024 - 08:39 AA Antalya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Otobüs garında korkunç kaza! mask
Otobüs garında korkunç kaza!
Yine motosiklet kazası! Sürücü feci şekilde can verdi mask
Yine motosiklet kazası! Sürücü feci şekilde can verdi
Altın ve para dolu cüzdanını kaybetti; apar topar polise gitti mask
Altın ve para dolu cüzdanını kaybetti; apar topar polise gitti
Marketteki hırsızlık kavgası kanlı bitti mask
Marketteki hırsızlık kavgası kanlı bitti
Kanlı pusu! Evine gireceği sırada hayatını kaybetti mask
Kanlı pusu! Evine gireceği sırada hayatını kaybetti
Firari cinayet şüphelisi kıskıvrak yakalandı mask
Firari cinayet şüphelisi kıskıvrak yakalandı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber