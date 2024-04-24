Zeytinin yanından geçilmiyor: Dev zam şoku

4 kişilik bir ailenin zorunlu gıda tüketimi üzerinden hesaplanan açlık sınırı 16 bin 793 lirayı bulurken, artık sadece zeytin ekmek yiyen bir aile ay sonunda bu parayı harcamış olur hale geldi. Bir adet zeytinin fiyatı 1 TL'ye ulaştı. Yarım ekmek arasına 5 zeytin koyan bir kişinin cebinden çıkan para 10 lira oldu.

Geçim sıkıntısı altında ezilen vatandaşlar kahvaltı masasına zeytin koymaya korkar oldu. Marketlerde satılan zeytin fiyatlarına bakıldığında ise 1 zeytinin neredeyse 1 liraya geldiği göze çarpıyor. En ucuz beyaz peyniri gramla yiyen vatandaşlar artık zeytini de sayarak yiyeceğe benziyor.



Kahvaltıda sadece zeytin ekmek tüketen bir ailenin sabah masrafı sadece 2600 lira tutuyor.

Zeytin fiyatları ise marka ve cinslerine göre farklılık gösteriyor. Peki hangi marka zeytin, kaç liradan satılıyor?

Siyah Zeytin Fiyatları

Marmara Birlik lüks siyah zeytin 200 gram 28.75 lira

Marmara Birlik kuru sele siyah zeytin 400 gram 120 lira

Marmara Birlik extra siyah zeytin 500 gram 117.95 lira

Marmara Birlik mega siyah zeytin 500 gram 225 lira

Marmara Birlik az tuzlu siyah zeytin 800 gram 185 lira

Marmara Birlik kuru sele siyah zeytin 800 gram 195 lira

Kavlak kuru sele az tuzlu siyah zeytin 1 kilogram 604.90 lira

Kavlak gold gemlik siyah zeytin 1 kilogram 454.90 lira



Zeo siyah zeytin 250 gram 49.90 lira

Zeo siyah zeytin 800 gram79.50 lira

Zeo siyah zeytin 1 kilogram 155 lira

Zeo siyah zeytin 2 kilogram 270 lira

İnci siyah zeytin yarın kilogram: 74.50 lira

İnci salamura yağlı siyah zeytin yarın kilogram 99.50 lira

İnci az tuzlu siyah zeytin 800 gram 124.50 lira

İnci siyah zeytin 1 kilogram 139.50 lira

Kaanlar doğal salamura yağlı siyah zeytin 1 kg: 150 lira

Kaanlar siyah zeytin 1.4 kilogram 359 lira

Cem sele siyah zeytin 800 gram 125 lira

Lio salamura siyah zeytin yarım kilogram 119.50 lira

Lio az tuzlu salamura siyah zeytin 800 gram 124.50 lira

Lio salamura siyah zeytin 1 kg: 139 lira

Tukaş yağlı sele siyah zeytin 800 gram 164.80 lira

Olea Familya siyah zeytin 1 kilogram 199.95 lira

Öncü yağlı siyah zeytin 180 gram 49.90 lira

Öncü yağlı siyah zeytin 1 kilogram 350 lira

Öncü yağlı siyah zeytin 10 kilogram 1.829 lira

Uluçınar jumbo siyah zeytin 2 kilogram 590 lira

Yeşil Zeytinde Fiyatlar

Tukaş biberli yeşil zeytin 400 gram 153.25

Tukaş doğal çizik yeşil zeytin 1700 gram 350 lira

Tukaş kırma yeşil zeytin 1700 gram 295 lira

Fora biberli yeşil zeytin 1 kilogram 360 lira

Fora kırma yeşil zeytin 400 gram 115 lira

Fora dilimli yeşil zeytin 160 gram: 75 lira

Cem çizik yeşil zeytin 200 gram 41.90 lira

Cem çizik yeşil zeytin 1 kilogram 180 lira

Fora kırma yeşil zeytin 400 gram 115 lira

Fora dilimli yeşil zeytin 160 gram 75 lira

Cem çizik yeşil zeytin 200 gram 41.90 lira

Cem çizik yeşil zeytin 1 kilogram 180 lira

Kaanlar ızgaralanmış yeşil zeytin 240 gram 74.90 lira

Velayir ızgaralanmış yeşil zeytin 400 gram 92 lira

Orgibite ızgaralanmış yeşil zeytin 285 gram 120 lira

Ece ızgaralanmış yeşil zeytin 900 gram 240 lira

Kaynak: Kamu Son Haber