- Ekonomi

Zeytinin yanından geçilmiyor: Dev zam şoku

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Halk arasında fakirleşmeyi anlatmak için kullanılan 'zeytin ekmek yiyorum' tabiri artık tarihe gömüldü. Enflasyona bağlı fiyat artışları ile birlikte zeytin artık lüks tüketim maddesi oldu.

Zeytinin yanından geçilmiyor: Dev zam şoku mask
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4 kişilik bir ailenin zorunlu gıda tüketimi üzerinden hesaplanan açlık sınırı 16 bin 793 lirayı bulurken, artık sadece zeytin ekmek yiyen bir aile ay sonunda bu parayı harcamış olur hale geldi. Bir adet zeytinin fiyatı 1 TL'ye ulaştı. Yarım ekmek arasına 5 zeytin koyan bir kişinin cebinden çıkan para 10 lira oldu.

Geçim sıkıntısı altında ezilen vatandaşlar kahvaltı masasına zeytin koymaya korkar oldu. Marketlerde satılan zeytin fiyatlarına bakıldığında ise 1 zeytinin neredeyse 1 liraya geldiği göze çarpıyor. En ucuz beyaz peyniri gramla yiyen vatandaşlar artık zeytini de sayarak yiyeceğe benziyor.


Kahvaltıda sadece zeytin ekmek tüketen bir ailenin sabah masrafı sadece 2600 lira tutuyor.

Zeytin fiyatları ise marka ve cinslerine göre farklılık gösteriyor. Peki hangi marka zeytin, kaç liradan satılıyor?

Siyah Zeytin Fiyatları

Marmara Birlik lüks siyah zeytin 200 gram 28.75 lira
Marmara Birlik kuru sele siyah zeytin 400 gram 120 lira
Marmara Birlik extra siyah zeytin 500 gram 117.95 lira
Marmara Birlik mega siyah zeytin 500 gram 225 lira

Marmara Birlik az tuzlu siyah zeytin 800 gram 185 lira
Marmara Birlik kuru sele siyah zeytin 800 gram 195 lira
Kavlak kuru sele az tuzlu siyah zeytin 1 kilogram 604.90 lira
Kavlak gold gemlik siyah zeytin 1 kilogram 454.90 lira


Zeo siyah zeytin 250 gram 49.90 lira
Zeo siyah zeytin 800 gram79.50 lira
Zeo siyah zeytin 1 kilogram 155 lira
Zeo siyah zeytin 2 kilogram 270 lira

İnci siyah zeytin yarın kilogram: 74.50 lira
İnci salamura yağlı siyah zeytin yarın kilogram 99.50 lira
İnci az tuzlu siyah zeytin 800 gram 124.50 lira
İnci siyah zeytin 1 kilogram 139.50 lira

Kaanlar doğal salamura yağlı siyah zeytin 1 kg: 150 lira
Kaanlar siyah zeytin 1.4 kilogram 359 lira
Cem sele siyah zeytin 800 gram 125 lira
Lio salamura siyah zeytin yarım kilogram 119.50 lira

Lio az tuzlu salamura siyah zeytin 800 gram 124.50 lira
Lio salamura siyah zeytin 1 kg: 139 lira
Tukaş yağlı sele siyah zeytin 800 gram 164.80 lira
Olea Familya siyah zeytin 1 kilogram 199.95 lira

Öncü yağlı siyah zeytin 180 gram 49.90 lira
Öncü yağlı siyah zeytin 1 kilogram 350 lira
Öncü yağlı siyah zeytin 10 kilogram 1.829 lira
Uluçınar jumbo siyah zeytin 2 kilogram 590 lira

Yeşil Zeytinde Fiyatlar

Tukaş biberli yeşil zeytin 400 gram 153.25
Tukaş doğal çizik yeşil zeytin 1700 gram 350 lira
Tukaş kırma yeşil zeytin 1700 gram 295 lira
Fora biberli yeşil zeytin 1 kilogram 360 lira

Fora kırma yeşil zeytin 400 gram 115 lira
Fora dilimli yeşil zeytin 160 gram: 75 lira
Cem çizik yeşil zeytin 200 gram 41.90 lira
Cem çizik yeşil zeytin 1 kilogram 180 lira

Fora kırma yeşil zeytin 400 gram 115 lira
Fora dilimli yeşil zeytin 160 gram 75 lira
Cem çizik yeşil zeytin 200 gram 41.90 lira
Cem çizik yeşil zeytin 1 kilogram 180 lira

Kaanlar ızgaralanmış yeşil zeytin 240 gram 74.90 lira

Velayir ızgaralanmış yeşil zeytin 400 gram 92 lira

Orgibite ızgaralanmış yeşil zeytin 285 gram 120 lira

Ece ızgaralanmış yeşil zeytin 900 gram 240 lira

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir

24 Nis 2024 - 04:43 - Ekonomi

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