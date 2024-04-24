Zeytinin yanından geçilmiyor: Dev zam şoku

4 kişilik bir ailenin zorunlu gıda tüketimi üzerinden hesaplanan açlık sınırı 16 bin 793 lirayı bulurken, artık sadece zeytin ekmek yiyen bir aile ay sonunda bu parayı harcamış olur hale geldi. Bir adet zeytinin fiyatı 1 TL'ye ulaştı. Yarım ekmek arasına 5 zeytin koyan bir kişinin cebinden çıkan para 10 lira oldu.
Geçim sıkıntısı altında ezilen vatandaşlar kahvaltı masasına zeytin koymaya korkar oldu. Marketlerde satılan zeytin fiyatlarına bakıldığında ise 1 zeytinin neredeyse 1 liraya geldiği göze çarpıyor. En ucuz beyaz peyniri gramla yiyen vatandaşlar artık zeytini de sayarak yiyeceğe benziyor.
Kahvaltıda sadece zeytin ekmek tüketen bir ailenin sabah masrafı sadece 2600 lira tutuyor.
Zeytin fiyatları ise marka ve cinslerine göre farklılık gösteriyor. Peki hangi marka zeytin, kaç liradan satılıyor?
Siyah Zeytin Fiyatları
Marmara Birlik lüks siyah zeytin 200 gram 28.75 lira
Marmara Birlik kuru sele siyah zeytin 400 gram 120 lira
Marmara Birlik extra siyah zeytin 500 gram 117.95 lira
Marmara Birlik mega siyah zeytin 500 gram 225 lira
Marmara Birlik az tuzlu siyah zeytin 800 gram 185 lira
Marmara Birlik kuru sele siyah zeytin 800 gram 195 lira
Kavlak kuru sele az tuzlu siyah zeytin 1 kilogram 604.90 lira
Kavlak gold gemlik siyah zeytin 1 kilogram 454.90 lira
Zeo siyah zeytin 250 gram 49.90 lira
Zeo siyah zeytin 800 gram79.50 lira
Zeo siyah zeytin 1 kilogram 155 lira
Zeo siyah zeytin 2 kilogram 270 lira
İnci siyah zeytin yarın kilogram: 74.50 lira
İnci salamura yağlı siyah zeytin yarın kilogram 99.50 lira
İnci az tuzlu siyah zeytin 800 gram 124.50 lira
İnci siyah zeytin 1 kilogram 139.50 lira
Kaanlar doğal salamura yağlı siyah zeytin 1 kg: 150 lira
Kaanlar siyah zeytin 1.4 kilogram 359 lira
Cem sele siyah zeytin 800 gram 125 lira
Lio salamura siyah zeytin yarım kilogram 119.50 lira
Lio az tuzlu salamura siyah zeytin 800 gram 124.50 lira
Lio salamura siyah zeytin 1 kg: 139 lira
Tukaş yağlı sele siyah zeytin 800 gram 164.80 lira
Olea Familya siyah zeytin 1 kilogram 199.95 lira
Öncü yağlı siyah zeytin 180 gram 49.90 lira
Öncü yağlı siyah zeytin 1 kilogram 350 lira
Öncü yağlı siyah zeytin 10 kilogram 1.829 lira
Uluçınar jumbo siyah zeytin 2 kilogram 590 lira
Yeşil Zeytinde Fiyatlar
Tukaş biberli yeşil zeytin 400 gram 153.25
Tukaş doğal çizik yeşil zeytin 1700 gram 350 lira
Tukaş kırma yeşil zeytin 1700 gram 295 lira
Fora biberli yeşil zeytin 1 kilogram 360 lira
Fora kırma yeşil zeytin 400 gram 115 lira
Fora dilimli yeşil zeytin 160 gram: 75 lira
Cem çizik yeşil zeytin 200 gram 41.90 lira
Cem çizik yeşil zeytin 1 kilogram 180 lira
Fora kırma yeşil zeytin 400 gram 115 lira
Fora dilimli yeşil zeytin 160 gram 75 lira
Cem çizik yeşil zeytin 200 gram 41.90 lira
Cem çizik yeşil zeytin 1 kilogram 180 lira
Kaanlar ızgaralanmış yeşil zeytin 240 gram 74.90 lira
Velayir ızgaralanmış yeşil zeytin 400 gram 92 lira
Orgibite ızgaralanmış yeşil zeytin 285 gram 120 lira
Ece ızgaralanmış yeşil zeytin 900 gram 240 lira
Kaynak: Kamu Son Haber
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.