- Ekonomi

Emekli aylıkları düşecek!

ABONE OL Google News Sayfamız

16 milyon emekliyi kahreden haber bu kez SGK Uzmanı Ali Tezel'den geldi.

Emekli aylıkları düşecek! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

 'Şimdiden geçmiş olsun' diyerek açıklayan Ali Tezel, o kişilerin emekli aylığının yarıya düşeceğini belirtti.

Ocak ayında, milyonlarca emekliye %49,25 oranında bir zam yapıldı. Ancak, bu zamdan etkilenmeyen birçok emekli var; özellikle de 6.700 TL ve kök aylığı alanlar. Kök maaş sorunu, milyonlarca emeklinin yaşamını zorlaştırıyor ve birçok kişi 16.000 TL'lik açlık sınırının altında yaşıyor.

Emekliler, iktidardan seyyanen zam ve kök maaş düzenlemesi talep ediyorlar. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "bütçe yok" yanıtı, geçim sıkıntısı çeken emekliler tarafından tepkiyle karşılandı.

Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere ilişkin yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Emekliler ise kök maaş sorununun düzeltilmesini istiyorlar.


Örneğin, Ocak ayında 4.500 TL kök maaşı alan bir emeklinin maaşı %49,25 zamla birlikte 6.669 TL'ye yükseldi. Ancak, devlet 3.331 TL'yi karşılayarak maaşı 10.000 TL'ye tamamladı. Ancak bu miktar, emekliler için yeterli bir iyileştirme sağlamadı. Aldıkları maaşlar enflasyon karşısında hızla erimeye devam ederken emekli gözünü kulağını Temmuz ayına çevirdi.
 


SGK TESCİL HİZMET DÖKÜMÜ’NÜ KONTROL EDİN

Emekliler arasındaki maaş eşitsizliğine dikkat çeken SGK uzmanları İntibak Yasası'nın getirilmesi gerektiğini vurgularken 16 milyon emekliyi kahreden haber bu kez SGK Uzmanı Ali Tezel’den geldi.

Kimsenin fark etmediği kritik tarih detayını sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan Tezel, emeklileri SGK Tescil Hizmet Dökümü’nü kontrol etmeleri konusunda uyararak o kişilerin emekli aylıklarının yarıya düşeceğini belirtti.

 
“EMEKLİ AYLIĞINIZ YARIYA DÜŞECEK”

Emekliler ile ilgili kritik detayı paylaşan Ali Tezel, “30 Eylül 2008 e kadar memur olanlar 5434 sayılı kanuna göre emekli edilir ve emekli aylığı hesaplanır.

01 Ekim 2008 sonrası memur olanlar 5510 a göre emekli aylıkları hesaplanır ve 5510 a göre emekli olacaklar şimdinin 12 bin lirası gibi emekli aylığı alacaklar.

1 Ekim 2008 den sonra memur olanlar SGK tescil hizmet dökümüne bakın mesela 2024 Mart ayında aylık prime esas kazancınız kaç para yazıyorsa o rakamın yarısı kadar emekli aylığınız olacak” dedi.


EK GÖSTERGELERE GÖRE HESAPLANACAK

1 Ekim 2008 sonrası memur olanlar 9000 gün ile (25 yıl) kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olur diyen Tezel, “25 yılı 2035 den sonra tamamlayabilenler ise 65 yaşına kadar yolu olduğunu açıkladı.

Tezel, öte yandan 30 Eylül 2008 öncesi memur olanların emeklilik aylığı ek göstergelerine göre hesaplandığını belirtti.

Kaynak: Kamu Son Haber

# Son, kişi, Bir, ilgili, Mart, Sosyal, Devlet, Cumhurbaşkanı Erdoğan

24 Nis 2024 - 04:41 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Emekli aylıkları düşecek! mask
Emekli aylıkları düşecek!
Yatırımcılar ve altını olanlar dikkat! Altın için mi fırsat zamanı mı geldi? mask
Yatırımcılar ve altını olanlar dikkat! Altın için mi fırsat zamanı mı geldi?
8 milyon emekliye 100.000 TL destek! Ödemeler kesinleşti: Kontrol edin mask
8 milyon emekliye 100.000 TL destek! Ödemeler kesinleşti: Kontrol edin
Primi eksik olana 3’te 1 destek çıktı! 4A, 4B’li çalışanlara müjde: 5 bin 400 gün emekliliğe yetiyor mask
Primi eksik olana 3’te 1 destek çıktı! 4A, 4B’li çalışanlara müjde: 5 bin 400 gün emekliliğe yetiyor
TOKİ 33 ilde vergisiz arsa satacak! Çekiliş kura yok! Arsasını alan direkt evini dikecek mask
TOKİ 33 ilde vergisiz arsa satacak! Çekiliş kura yok! Arsasını alan direkt evini dikecek
O ARAÇ 100 KİLOMETREDE 10 TL HARCIYOR! Satın alan yaşadı! mask
O ARAÇ 100 KİLOMETREDE 10 TL HARCIYOR! Satın alan yaşadı!
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber