Emekli aylıkları düşecek!

'Şimdiden geçmiş olsun' diyerek açıklayan Ali Tezel, o kişilerin emekli aylığının yarıya düşeceğini belirtti.



Ocak ayında, milyonlarca emekliye %49,25 oranında bir zam yapıldı. Ancak, bu zamdan etkilenmeyen birçok emekli var; özellikle de 6.700 TL ve kök aylığı alanlar. Kök maaş sorunu, milyonlarca emeklinin yaşamını zorlaştırıyor ve birçok kişi 16.000 TL'lik açlık sınırının altında yaşıyor.



Emekliler, iktidardan seyyanen zam ve kök maaş düzenlemesi talep ediyorlar. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "bütçe yok" yanıtı, geçim sıkıntısı çeken emekliler tarafından tepkiyle karşılandı.



Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere ilişkin yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Emekliler ise kök maaş sorununun düzeltilmesini istiyorlar.



Örneğin, Ocak ayında 4.500 TL kök maaşı alan bir emeklinin maaşı %49,25 zamla birlikte 6.669 TL'ye yükseldi. Ancak, devlet 3.331 TL'yi karşılayarak maaşı 10.000 TL'ye tamamladı. Ancak bu miktar, emekliler için yeterli bir iyileştirme sağlamadı. Aldıkları maaşlar enflasyon karşısında hızla erimeye devam ederken emekli gözünü kulağını Temmuz ayına çevirdi.





SGK TESCİL HİZMET DÖKÜMÜ’NÜ KONTROL EDİN

Emekliler arasındaki maaş eşitsizliğine dikkat çeken SGK uzmanları İntibak Yasası'nın getirilmesi gerektiğini vurgularken 16 milyon emekliyi kahreden haber bu kez SGK Uzmanı Ali Tezel’den geldi.



Kimsenin fark etmediği kritik tarih detayını sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan Tezel, emeklileri SGK Tescil Hizmet Dökümü’nü kontrol etmeleri konusunda uyararak o kişilerin emekli aylıklarının yarıya düşeceğini belirtti.



“EMEKLİ AYLIĞINIZ YARIYA DÜŞECEK”

Emekliler ile ilgili kritik detayı paylaşan Ali Tezel, “30 Eylül 2008 e kadar memur olanlar 5434 sayılı kanuna göre emekli edilir ve emekli aylığı hesaplanır.



01 Ekim 2008 sonrası memur olanlar 5510 a göre emekli aylıkları hesaplanır ve 5510 a göre emekli olacaklar şimdinin 12 bin lirası gibi emekli aylığı alacaklar.



1 Ekim 2008 den sonra memur olanlar SGK tescil hizmet dökümüne bakın mesela 2024 Mart ayında aylık prime esas kazancınız kaç para yazıyorsa o rakamın yarısı kadar emekli aylığınız olacak” dedi.



EK GÖSTERGELERE GÖRE HESAPLANACAK

1 Ekim 2008 sonrası memur olanlar 9000 gün ile (25 yıl) kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olur diyen Tezel, “25 yılı 2035 den sonra tamamlayabilenler ise 65 yaşına kadar yolu olduğunu açıkladı.



Tezel, öte yandan 30 Eylül 2008 öncesi memur olanların emeklilik aylığı ek göstergelerine göre hesaplandığını belirtti.

Kaynak: Kamu Son Haber