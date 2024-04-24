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Apple'ı zorlayan sürükleyen araştırma! Huawei'nin yükselişi muhteşem oldu

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Counterpoint'in son açıklanan araştırma verilerine göre Apple satışları gerileyerek Huawei'nin gerisine düştü. Akıllı telefonların kalbi olan Çin'de Yılın ilk çeyreğinde satışlar yüzde 1.5 artarak yıllık bazda da büyümesini sürdürdü.

Apple'ı zorlayan sürükleyen araştırma! Huawei'nin yükselişi muhteşem oldu mask
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Ancak akıllı telefon satışlarında önce çıkan marka Apple değil Huawei oldu. Apple, rekabetçi Çin pazarında üçüncü sıraya gerilerken pandeminin etkin olduğu 2020 yılından bu yana en kötü performansını sundu.

Huawei, yılın ilk çeyreğinde en iyi performansı sergileyen şirket olarak bir adım öne çıktı ve yıllık bazda yüzde 69,7 büyüme göstererek Apple'ı solladı. Diğer yandan HONOR da iki haneli büyüme gösteren diğer bir marka oldu.

HUAWEİ'NİN GERİ DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU, APPLE GERİLEDİ

Araştırmada ortaya çıkan en çarpıcı sonuç Huawei'nin geri dönüşünün premium segmenti doğrudan etkilemesi yüzünden Apple'ın satışları ilk çeyrekte yüzde 19 gibi yüksek bir oranda düşmesi oldu. Huawei'nin yükselişinde ise 5G özellikli Mate 60 serisinin lansmanı ve premium segmentte büyük bir pay kapması oldu. Huawei'nin yükselişi beklendiği gibi HONOR, X50 ve Play 40 gibi popüler modellerde gerileme yapmadı ve pazardaki yüzde büyümeleri yüzde 11 oranında gerçekleşti.

APPLE'IN BÜYÜMESİNDE YÜZDE 4'LÜK DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Büyük bir gösterge olan Çin verilerine göre Apple'ın geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 19,7 olan pazar payı bu yılın aynı döneminde yüzde 4'lük bir düşüşler 15,7 olarak gerçekleşti.

Huawei'nin pazar payı ise bu dönemde yüzde 5'in üzerinde bir atışla yüzde 9,3'ten yüzde 15,5'e yükseldi.

Kaynak: Kamu Son Haber

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24 Nis 2024 - 03:41 - Teknoloji

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