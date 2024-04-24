İstanbul mesaisi

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü bu sezon ligden düşmesi ilk kesinleşen takım olan İstanbulspor'u ağırlayacak. Oba Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Ligde cumartesi günü konuk olduğu Konyaspor'u Hadergjonaj ve Eduardo'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek 45 puana ulaşan turuncu yeşilli ekip, İstanbulspor karşısında da galibiyet hedefliyor. Karşılaşmanın hazırlıklarına dün tesislerinde yaptığı antrenmanla başlayan Corendon Alanyasporlu futbolcular, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çalıştılar. Isınma koşusu ile başlayıp 5'e 2 ile devam eden idmanın ikinci bölümünde de gruplar halinde çalışan turuncu yeşilliler, idmanı şut çalışması ile tamamladılar. Corendon Alanyaspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına bugün devam edecek. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ