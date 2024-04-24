Alanyalı gazeteciye TGC'den ödül

Hürriyet Yazı İşleri Müdürü Arif Dizdaroğlu, Hürriyet Gazetesi’nde 4 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan “Birinci sayfa” ile ödüle layık bulundu.
Arif Dizdaroğlu’na ödülünü TGC Başkan Vekili Doğan Şentürk verdi. Dizdaroğlu ödülünü alırken şunları söyledi:
"Önce Milletler Kupası ardından Avrupa ve Dünya Şampiyonluğunu kazanan milli kadın voleybolcularımız geçen yıl alınmadık kupa bırakmadı. Dünyanın 1 numarasına yerleşen Atatürk’ün kızları manşet ve kapak olmayı fazlasıyla hak etti. Başarıları o kadar büyük ki, bana bile ödül kazandırdılar. Takdir edenlere teşekkür ediyorum. Ödülü, yazı işleri masasındaki arkadaşlarım adına alıyorum. Emekleri çok." (Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.