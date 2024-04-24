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Alanya 'TCG Göksu'yu keşfetti

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ALANYA'DA 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılan İlçe protokolü, TCG Göksu Fırkateynini ziyaret ederek, şehit aileleri ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Alanya Limanına demirleyen, TCG Göksu (F-497) Fırkateyni, ilçe protokolü ile vatandaşları ağırladı. Buradaki öğle yemeği programına, Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat ve şehit aileleri ile gaziler katıldı. Yemek sonrasında Fırkateyn Komutanı Deniz Albay Çağlar Kılıç, protokol üyelerine geminin bölümlerini gezdirdi ve kısımlar hakkında bilgiler verdi. Kaymakam Ürkmezer ile Başkan Özçelik, mürettebat ve vatandaşlarla sohbet ederek, bayramı kutladı. Kaymakam Ürkmezer, seyir defterini imzaladı. Komutan tarafından protokole gemi kepi hediye edildi. Ziyaret sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Alanya 'TCG Göksu'yu keşfetti


BAŞKAN ÖZÇELİK'E ZİYARET


Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i makamında ziyaret eden TCG Göksu Fırkateyni Komutanı Deniz Albay Çağlar Kılıç, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette Deniz Binbaşı Tevfik Kerim Kaya ve Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Engin Çevik de yer aldı. Başkan Özçelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ulusal ve uluslararası sularda icra ettikleri onurlu görevlerinden dolayı komutanları tebrik etti. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi

# etti, Yer, 23 nisan, çocuk, Belediye

24 Nis 2024 - 03:34 - Siyaset

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