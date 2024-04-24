- Eğitim

'Dünyaya renk katmaya devam'

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Alanya Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü öğrencilerinin, Nimet Alaettinoğlu İlkokulu'nda gerçekleştirdiği duvar tasarım boyama çalışmalarının açılışı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda coşku içerisinde gerçekleştirildi

'Dünyaya renk katmaya devam' mask
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ALANYA Üniversitesi İletişim ve Tasarım Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin açılış törenine Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Saygı, Dr. Öğretim Üyesi Erdem Demir, Dr. Öğretim Üyesi Evrim Nacar, Dr. Öğretim Üyesi Burçin Ünal, Dr. Öğretim Üyesi Cem Hakverdi, Öğretim Görevlisi Dr. Beyza Sargın, Öğretim Görevlisi Miray Ürkmezer ve Araştırma Görevlisi Bilal Tanrıkulu katıldı.


İLETİŞİM VE TASARIMIN GÜCÜ BİR ARAYA GELDİ


Alanya Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Burçin Ünal, açılış konuşmasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusuna ortak oldu. İletişim ve tasarımın gücünü bir araya getirmenin memnuniyetini dile getiren Dr. Burçin Ünal, Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin duvar tasarım çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Konuşmasında, "Bugün, Alanya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak adına, iletişim ve tasarımın gücünü bir araya getirerek gerçekleştirdiğimiz bu özel etkinlikte sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz" diyen Dr. Ünal, konuşmasına şöyle devam etti: “Duvar tasarımı için fikir aşamasında öncelikle duvarın işlevini tersine çevirmek istedik. Bildiğiniz üzere duvarlar mekanları böler, ayırır. Fakat bu duvarları renklendirerek, üniversite öğrencilerimizden çocuklara bir mesaj oluşturacak şekilde tasarlayarak, iletişim ve tasarımın birleştirici gücünün altını çizmek istedik. İletişim ve Tasarımı ile Sosyal Medya Dijital İletişim yüksek lisans programı öğrencilerimiz, kitaplar bizi uzaya taşır diyerek eğitimin ve bilimin önemini ortaya koydukları bir tasarım gerçekleştirdiler. Burada, bir kez daha projenin hayata geçmesinde emeği olan başta sayın Rektörümüz olmak üzere Alanya Kaymakamlığına, Alanya Belediyesine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’na tekrar teşekkür etmek istiyorum. Burada en büyük teşekkür günlerce muazzam bir emekle çalışan öğrencilerimizin. Onları yürekten kocaman alkışlıyorum. Son olarak, çocuklara bu armağanı verirken Alanya Üniversitesinden bir mesaj iletmek istiyorum: Hayal güçlerinizin sınırlarını zorlayın, yaratıcılığınızı her fırsatta ifade edin ve dünyaya renk katmaya devam edin.” (Alanya Üniversitesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Üniversitesi

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24 Nis 2024 - 03:32 - Eğitim

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