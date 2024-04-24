Tünellerde sona yaklaşıldı

ALANYA'DA trafiği büyük ölçüde rahatlatması beklenen Yeni Alanya Çevre Yolu Projesi'nin önemli aşamalarından biri olan Dimçayı ve Tosmur'daki tünellerin çalışmaları hızla ilerliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımın daha da rahatlayacağı ve trafiğin azalacağı öngörülüyor.
2021 yılı sonunda bitmesi planlanan ancak uzayan projede nihayet sona yaklaşıldı. Tünel çalışmalarında son 100 metrelik kısma gelinmiş durumda. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, konuyla ilgili olarak Yeni Alanya'ya özel açıklamalarda bulundu. Başkan Tavlı, tünel çalışmalarının son aşamalarında olduklarını ve proje tamamlandığında çevreyolunun en kısa sürede hizmete açılmasını hedeflediklerini belirtti. Tavlı, “Tünel çalışmalarında son 100 metrelik kısımda çalışmalar sürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ile 1 hafta 10 gün içinde Alanya’da bir toplantı yapacağız. Müteahhitler tünelde incelemelerde bulunacaklar. Çevreyolu ile ilgili bir engel var mı diye keşif yapacağız. Bizim hedefimiz en kısa zamanda çevreyolunu açmak. İlk etapta en azından Mahmutlar yayla yoluna bağlamak istiyoruz. Bağlantı yolları ve kavşaklarla ilgili Alanya Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışacağız" dedi. (Şerife ÇOBAN)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.