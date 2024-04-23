Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre Akdeniz'de deprem meydana geldi. Depremin merkezüssü Girit Adası, büyüklüğü ise 3,8 olarak açıklandı.

14:38'de kaydedilen deprem yerin 6,8 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kaynak: Haber Merkezi