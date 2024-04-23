Sokak ortasında tekme tokat birbirlerine saldırdılar

İki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple kavga çıktı.Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 1 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri bazı şüphelileri ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü.

Kaynak: DHA