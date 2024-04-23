Sokak ortasında tekme tokat birbirlerine saldırdılar

İki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple kavga çıktı.Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 1 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri bazı şüphelileri ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.