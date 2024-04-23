ATM'de sıra bekleyen vatandaştan alkışlanacak hareket

İsmi öğrenilemeyen bir vatandaş, ATM'den hesabına para yatırdı. Paranın yattığını düşünen vatandaş, beklemeden ATM'den ayrıldı. O sırada bekleyen Harun Bacak ise işlem yapmak için ATM'ye yöneldiğinde para yatırma- çekme haznesinde para olduğunu fark etti. Parayı unutan kişiyi çevrede bir süre arayıp bulamayan Bacak, durumu polise bildirdi. Polis ekipler Bacak'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.