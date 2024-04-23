ATM'de sıra bekleyen vatandaştan alkışlanacak hareket

İsmi öğrenilemeyen bir vatandaş, ATM'den hesabına para yatırdı. Paranın yattığını düşünen vatandaş, beklemeden ATM'den ayrıldı. O sırada bekleyen Harun Bacak ise işlem yapmak için ATM'ye yöneldiğinde para yatırma- çekme haznesinde para olduğunu fark etti. Parayı unutan kişiyi çevrede bir süre arayıp bulamayan Bacak, durumu polise bildirdi. Polis ekipler Bacak'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: DHA