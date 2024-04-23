Acı olay! Yangında engelli oğlunu kaybetti

Köyde oturan Feridun Çetinbağ’a ait tek katlı evde mutfaktan dumanlar yükselmeye başladı. Yangın sırasında komşuda olan Çetinbağ, biri engelli 2 oğlunun bulunduğu evden çıkan dumanları fark ederek itfaiyeye haber verdi.

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Feridun Çetinbağ'ın oğlu Selim Çetinbağ vücudundaki yanıklarla birlikte vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtularak hastaneye kaldırıldı. Aynı evde yaşayan bedensel engelli olan ve tekerlekli sandalyede bulunan Tevfik Çetinbağ'ın ise yanarak hayatını kaybetti. Yangın sonrasında baba Feridun Çetinbağ, gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ekipleri, acılı babayı sakinleştirmeye çalıştı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA