Gölette can pazarı. Amcasıyla beraber can verdi

Şanlıurfa'da acı bir olay yaşandı. Yapay gölete düşen genç ve onu kurtarmak isteyen amcası boğularak can verdi.

İddiaya göre, evlerinin yakınında bulunan ve tarla sulamak için kullanılan yapay gölet kenarında yürüyen Canpolat Baran, dengesini kaybederek su dolu çukura düştü. Olayı gören amcası İdris Baran ise yeğenini kurtarmak için suya atladı. Yüzme bilmedikleri öğrenilen amca- yeğen, su dolu çukurdan kurtulamadı.

YAKINLARI ACI HABERLE KAHROLDU

Tarlaya giden yakınları amca ve yeğenini hareketsiz halde bulan yakınları hemen hastane götürdü. Acil serviste müdahale edilen Canpolat Baran ve İdris Baran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümleriyle yakınlarını yasa boğan amca- yeğenin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA