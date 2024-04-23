23 Nis 2024 - 23:07- Gündem G:

Gölete düşen yeğenini kurtarmak isterken ikisi de boğuldu!

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Şanlıurfa'da yapay gölette düşen 15 yaşındaki çocuğu amcası kurtarmak isterken ikisi de boğuldu.

Gölete düşen yeğenini kurtarmak isterken ikisi de boğuldu! mask
Gölete düşen yeğenini kurtarmak isterken ikisi de boğuldu!
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dengesini kaybederek, tarla sulamak için kullanılan yapay gölete düşen Canpolat Baran (15) ile onu kurtarmaya çalışan amcası İdris Baran (24), boğuldu. 

Olay, akşam saatlerinde Viranşehir'e bağlı Büyük Topça Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yakınında bulunan ve tarla sulamak için kullanılan yapay gölet kenarında yürüyen Canpolat Baran, dengesini kaybederek su dolu çukura düştü. Olayı gören amcası İdris Baran ise yeğenini kurtarmak için suya atladı. Yüzme bilmedikleri öğrenilen amca- yeğen, su dolu çukurdan çıkamadı. Uzun süre amca ve yeğeninden haber alamayan yakınları, tarlalarına gittiklerinde Canpolat Baran ile İdris Baran’ı su dolu çukurda hareketsiz buldu. Yakınlarının ve mahalle sakinlerinin çabalarıyla sudan çıkarılan amca ve yeğeni, Viranşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Canpolat Baran ve İdris Baran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümleriyle yakınlarını yasa boğan amca- yeğenin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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23 Nis 2024 - 23:07 DHA - Gündem

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