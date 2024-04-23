WhatsApp'te büyük yenilik! Artık çevrimdışı da kullanılacak

WhatsApp'ın, kullanıcıların dosyaları çevrimdışı olarak aktarmasına ve paylaşmasına olanak tanıyacak yeni bir özelliği test ettiği bildiriliyor. Bu, kullanıcıların internet bağlantısı olmadan kişileri ile belge, medya ve diğer dosyaları paylaşabilecekleri anlamına geliyor.

İŞTE YENİ ÖZELLİĞİN AYRINTILARI

WhatsApp kullanıcılarının Yakındaki Kişiler işlevinin düzgün çalışması için gerekli tüm izinleri vermeleri gerekir. Bu izinler medya erişimi, yerel ağdaki cihazları bulmak ve bağlanmak için Bluetooth ve konum erişimini içerir. Gerekli izinler verildikten sonra, Yakındaki Kişiler yakındaki cihazları arayacaktır. Fakat, keşfedilebilir olması için özelliğin her iki cihazda da açık olması gerekir.

GELİŞTİRME AŞAMASINDA

Yakındaki Kişiler özelliği şu anda geliştirilme aşamasında ve en son Android beta sürümünde görüldü. Bu özelliğin iOS kullanıcılarına gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

Kaynak: Haber Merkezi