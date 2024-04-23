Kamyon alev alev yandı

Park halinde bulunan kamyonda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İddiaya göre arkadaşları ile yemek yemek için geldiği bulvar üzerine kamyonu park eden şoför, geri döndüğünde kamyonun kupa kısmından dumanların çıktığını gördü.
KAMYON KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Kısa sürede büyüyen alevler tüm kamyonu sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken kamyon kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.