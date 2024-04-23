Kamyon alev alev yandı

Park halinde bulunan kamyonda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İddiaya göre arkadaşları ile yemek yemek için geldiği bulvar üzerine kamyonu park eden şoför, geri döndüğünde kamyonun kupa kısmından dumanların çıktığını gördü.

KAMYON KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede büyüyen alevler tüm kamyonu sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA