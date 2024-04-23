23 Nis 2024 - 21:43- Magazin G:

Özgür Demirtaş'tan 'Kızıl Goncalar'a övgü dolu sözler!

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Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından 'Kızıl Goncalar' dizisi hakkında analiz yaptı.

Özgür Demirtaş'tan 'Kızıl Goncalar'a övgü dolu sözler! mask
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Başladığı günden bu yana en çok konuşulan dizilerden arasına giren Kızıl Goncalar, senaryosu ve oyunculuklarıyla pazartesi akşamları ekranlara geliyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla seyirciyi etkileyen diziye bir yorum da ekonomist Özgür Demirtaş'tan geldi.

HER OYUNCUYU TEK TEK ANALİZ ETTİ

Diziyi hiç kaçırmadığını söyleyen ve ara ara bazı sahneler ile ilgili yorum yapan Demirtaş, bu kez sosyal medyadan dizinin oyuncularıyla ilgili tek tek analiz yaptı.

Oyunculara övgüler yağdıran Demirtaş şu tweeti paylaştı:

"Kızıl Goncalar bir efsane... İzlemeyen kalmasın:

Benim gibi çok sayıda Türk dizisi seyretmeyen biri söylüyor bunu. Aktörler ve Aktrisler muazzam... Her biri Hakkında söyleyeceklerim var:

1) Mert Yazıcıoğlu: O Nasıl bir oyun gücüdür? Cüneyd rolünü oynayan her rolü oynar bu Dünyada. Sadece söyleyeceği cümleleri bile ezberlemek büyük bir iş. Öyle bir MİSTİK hava veriyor ki kapılıyorsunuz. Sevgili Mert Dünyada çok iyi yerlere gelecek.

2) Erkan Avcı: Sadi Hüdayi Efendiyi başka kim oynayabilirmiş? Resmen günlük hayatımda bazen konuşma tarzını taklit ettiğimi fark ettim. Beni o kadar etkilemiş yani. Pragmatist bir tarikatçıyı muazzam canlandırıyor. Artık tam olarak takipçisiyim Erkan Avcı'nın.

3) Özgü Namal:  Son derece güçlü bir karakter. Muazzam bir oyunculuk yeteneği. Yurtdışında olsa Monica Bellucci havasında Audrey Hepburn şeklinde ağırlanacak bir oyuncu. Özgü Namal hakkında bu dizi sonrası detaylı okudum. Gizemli kalmayı sevdiğini biliyorum. Ama umarım gelecekte de bizi oyunculuğundan mahrum etmez.

4) Özcan Deniz: Ben hayatımda kendisini Özcan Deniz kadar geliştiren bir aktör görmedim. Rolünü öyle bir sırtlıyor ki işte Başrol diyorsunuz... Yani ben kendisini izlerken bir Psikiyatr izlediğimi zannediyorum. Bu da sanırım büyük bir başarı. Sanatın her alanında var. Bir gün kendisi ile tanışabilmeyi dilerim.

5) MİNA DEMİRTAŞ: Mina ile bir Akrabalığımız yok :-) Ama küçük kardeşim olsun isterdim. Muazzam bir yetenek. Zeynep rolünü, zeki muhafazakar rolünü, çok ama çok iyi oynuyor. Hemen Takibe aldım.

6) Esma Yılmaz: Esma da duygusal modern rolünde muazzam... Böyle genç yetenekleri izlemek çok büyük zevk.

Kimseyi liste dışı bırakmak istemem: Mert Turak, Şerif Erol, Sitare Akbaş, Duygu Sarışın hepsi mükemmel oynuyor.

Tüm yayın ve yapımcı ekibine Helal olsun. Bu diziyi bizimle buluşturduğu için yapımcı Faruk Turgut'a teşekkür ederim.

Kaynak: KARAR

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23 Nis 2024 - 21:43 - Magazin

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