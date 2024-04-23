Yatırımcılar ve altını olanlar dikkat! Altın için mi fırsat zamanı mı geldi?

Üst üste rekor kıran altın bu haftaya ise düşüşle başladı. Pazartesi gününü düşüşle kapatan altın, salı gününe de aşağı yönlü başladı.

Yeni rekorların beklendiği altında düşüş herkesi şaşırttı. Peki altın yatırımcıları için bu yeni bir fırsat mı?

Gram altın dün piyasalarda 2.432,85 TL'den, çeyrek altın 4.195 TL'den, yarım altın ise 8.569 TL'den kapanış yaptı.

İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada güncel altın fiyatları:

SERBEST PİYASA FİYATLARI





Gram altın alış / satış: 2.417,10 TL / 2.417,57 TL

Ons altın alış / satış: 2.306,15 Dolar / 2.306,56 Dolar

Çeyrek altın alış / satış: 4.102 TL / 4.173 TL

KAPALIÇARŞI FİYATLARI





Gram altın alış satış : 2507.71 TL / 2573.64 TL

Çeyrek altın alış satış: 4108 TL / 4192 TL

Yarım altın alış satış: 8241 TL / 8564 TL

Kaynak: Haber Merkezi