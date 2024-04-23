Yatırımcılar ve altını olanlar dikkat! Altın için mi fırsat zamanı mı geldi?

Üst üste rekor kıran altın bu haftaya ise düşüşle başladı. Pazartesi gününü düşüşle kapatan altın, salı gününe de aşağı yönlü başladı.
Yeni rekorların beklendiği altında düşüş herkesi şaşırttı. Peki altın yatırımcıları için bu yeni bir fırsat mı?
Gram altın dün piyasalarda 2.432,85 TL'den, çeyrek altın 4.195 TL'den, yarım altın ise 8.569 TL'den kapanış yaptı.
İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada güncel altın fiyatları:
SERBEST PİYASA FİYATLARI
Gram altın alış / satış: 2.417,10 TL / 2.417,57 TL
Ons altın alış / satış: 2.306,15 Dolar / 2.306,56 Dolar
Çeyrek altın alış / satış: 4.102 TL / 4.173 TL
KAPALIÇARŞI FİYATLARI
Gram altın alış satış : 2507.71 TL / 2573.64 TL
Çeyrek altın alış satış: 4108 TL / 4192 TL
Yarım altın alış satış: 8241 TL / 8564 TL
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.