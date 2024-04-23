23 Nis 2024 - 20:39- Gündem G:

Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs kutlamaları hakkında açıklama

ABONE OL Google News Sayfamız

İçişleri Bakanı Yerlikaya 1 Mayıs kutlamaları hakkında, "Yasaklama değil, kısıtlama. 7 yıldır uygulanıyor. 100 kişi ile toplanıp çelenk bırakılabilirler" dedi.

Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs kutlamaları hakkında açıklama mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Her yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında Taksim Meydanı'na çıkış izni verilip verilmeyeceği tartışmaları gündeme oturuyor.

Bu yıl da sivil toplum kuruluşları, sendikalar, siyasi partiler Taksim'de kutlamaların yapılması için çağrıda bulundu. İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı'nın bu yılki talebe karşılık ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

BAKAN YERLİKAYA: 7 YILDIR UYGULANIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 1 Mayıs'ta Taksim'de kutlamalarla ilgili açıklamalar geldi.

Yerlikaya, "Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlama, 7 yıldır uygulanıyor. AYM kararı belli, 100 kişi ile toplanıp çelenk bırakılabilir, sendika temsilcileriyle konuştum" diye konuştu.

VALİ GÜL: TAKSİM'DE OLMAYACAĞINI İZAH ETTİK

İstanbul Valisi Davut Gül de konuya ilişkin soruları yanıtlarken "Önümüzde de 1 Mayıs etkinlikleri var. Biliyorsunuz 1 Mayıs 2012 yılından itibaren Taksim'de kutlanmıyor. Dolayısıyla da Taksim bu anlamda sadece 1 Mayıs değil, bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Biz başta DİSK, KESK ve benzeri kuruluşlar olmak üzere Memur-Sen, HAK-İŞ, talep eden herkesle konuştuk. Taksim'de bu sene olmayacağını kendilerine izah ettik" dedi.

Kaynak: KARAR

# Bakan, 1 mayıs, açıklama, İstanbul, ilgili, kişi

23 Nis 2024 - 20:39 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir el ele görüntülendi mask
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir el ele görüntülendi
Akıl almaz olay! Oyuncak bebeğin içinden bakın ne çıktı mask
Akıl almaz olay! Oyuncak bebeğin içinden bakın ne çıktı
Feci kaza! Yolcu otobüsü arızalanan tıra arkadan çarptı: 1'i ağır 10 yaralı mask
Feci kaza! Yolcu otobüsü arızalanan tıra arkadan çarptı: 1'i ağır 10 yaralı
Yeni dekandan anlamlı ziyaret mask
Yeni dekandan anlamlı ziyaret
Nehir üzerinde erkek cesedi bulundu mask
Nehir üzerinde erkek cesedi bulundu
10 gündür kayıptı! Baraj gölünde cesedi bulundu mask
10 gündür kayıptı! Baraj gölünde cesedi bulundu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber