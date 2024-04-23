Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs kutlamaları hakkında açıklama

Her yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında Taksim Meydanı'na çıkış izni verilip verilmeyeceği tartışmaları gündeme oturuyor.

Bu yıl da sivil toplum kuruluşları, sendikalar, siyasi partiler Taksim'de kutlamaların yapılması için çağrıda bulundu. İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı'nın bu yılki talebe karşılık ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

BAKAN YERLİKAYA: 7 YILDIR UYGULANIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 1 Mayıs'ta Taksim'de kutlamalarla ilgili açıklamalar geldi.

Yerlikaya, "Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlama, 7 yıldır uygulanıyor. AYM kararı belli, 100 kişi ile toplanıp çelenk bırakılabilir, sendika temsilcileriyle konuştum" diye konuştu.

VALİ GÜL: TAKSİM'DE OLMAYACAĞINI İZAH ETTİK

İstanbul Valisi Davut Gül de konuya ilişkin soruları yanıtlarken "Önümüzde de 1 Mayıs etkinlikleri var. Biliyorsunuz 1 Mayıs 2012 yılından itibaren Taksim'de kutlanmıyor. Dolayısıyla da Taksim bu anlamda sadece 1 Mayıs değil, bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Biz başta DİSK, KESK ve benzeri kuruluşlar olmak üzere Memur-Sen, HAK-İŞ, talep eden herkesle konuştuk. Taksim'de bu sene olmayacağını kendilerine izah ettik" dedi.

Kaynak: KARAR