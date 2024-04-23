Bakan Tekin açıkladı! İşte öğretmen ataması tarihi

Öğretmen atamalarıyla ilgili bekleyiş sürüyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili konuştu.

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Öğretmen atamalarında rakam önümüzdeki hafta netleşecek" dedi.

Müfredat değişikliği ile ilgili gelen soruya Tekin "Müfredatla ilgili Talim Terbiye Kurulunun çalışmaları devam ediyor. Onda da sona yaklaştık, kısa süre içerisinde müfredatla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kabine sonrası basın mensuplarıyla sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmen ataması söz konusu mu?" sorusuna "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz, Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." yanıtını vermişti.

Kaynak: MYNET