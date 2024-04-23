23 Nis 2024 - 20:27- Gündem

Kayıp olarak aranıyordu! 4 yaşındaki çocuk samanlıkta boğazı kesilmiş halde bulundu

Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki kayıp çocuğun evlerinin yanındaki samanlıkta boğazı kesilmiş olarak cesedi bulundu. Konu ile ilgili şüpheli kuzeni gözaltına alındı.