Arda Güler, Sevilla'ya gidiyor

Sezona şanssız sakatlıklarla başlayan ve ardından iyileşse bile bir türlü forma şansı bulamayan Arda Güler takımdan ayrılmaya artık olumlu bakıyor.
Real Madrid'de kalıp kiralık olarak hiçbir kulübe gitmeyeceğini sezon başında açıklayan Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin forma adaletinden artık sıkıldığını ve Florentino Perez ile görüşerek Sevilla'ya transfer olmak istediğini belirtti. Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon 1 kez gol sevinci yaşamıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.