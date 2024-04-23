Arda Güler, Sevilla'ya gidiyor

Sezona şanssız sakatlıklarla başlayan ve ardından iyileşse bile bir türlü forma şansı bulamayan Arda Güler takımdan ayrılmaya artık olumlu bakıyor.

Real Madrid'de kalıp kiralık olarak hiçbir kulübe gitmeyeceğini sezon başında açıklayan Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin forma adaletinden artık sıkıldığını ve Florentino Perez ile görüşerek Sevilla'ya transfer olmak istediğini belirtti. Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi