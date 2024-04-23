23 Nis 2024 - 20:22- Gündem G:

Türbenin yardım kasasından hırsızlık yaptılar

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Isparta'da bir türbenin yardım kasasından 8 bin lira para çalındı. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Isparta'da türbeden hırsızlık yapan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Isparta'da türbeden hırsızlık yapan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde türbenin yardım kasasından para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Yeşilada Mahalle muhtarı Şükriye Kılınç, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurarak Şeyh Muslihittin Türbesi'ndeki yardım kasasından 8 bin liranın çalındığını bildirdi.

Çalışma başlatan ekipler, türbenin kameralarından hırsızlık olayını Ş.Y. (21) ve R.U'nun (17) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekiplerce gözaltına alınan Ş.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı Ş.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, daha sonra yakalanan R.U'nun ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan zanlıların hırsızlık yapma anı türbedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, 2 kişinin ellerindeki aletlerle kasayı açtıkları ve içindeki parayı alarak türbeden kaçtıkları yer alıyor.

Kaynak: AA

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23 Nis 2024 - 20:22 AA Isparta- Gündem

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