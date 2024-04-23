Otobüs garında korkunç kaza!

İzmir- Erzurum arası sefer yapacak olan M.K. yönetimindeki Esadaş Firması’na ait otobüs, yolcu bekleme alanına çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı, bekleme alanındakilerin hemen uzaklaştığı kazada, profiller ve camlar kırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA