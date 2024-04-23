Milli futbolcunun evine yine hırsız girdi

Fransa'da Lille'de forma giyen Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın evine bir kez daha hırsız girdi. Daha önce de evine iki kez hırsız giren Yazıcı durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.
Mili oyuncu, polise verdiği ifadede hırsızdan şikayetçi oldu. Yıldız oyuncu, yaşadığı hırsızlık olayının ardından sosyal medyadan paylaşarak sitemde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.