Yine motosiklet kazası! Sürücü feci şekilde can verdi

Mehmet Emin A. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Batuhan Oğul yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Batuhan Oğul ve arkasında yolcu olarak bulunan Berrak I. yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Batuhan Oğul'un yaşamını yitirdiği belirlendi, ağır yaralanan Berrak I. ise hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.