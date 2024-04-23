Altın ve para dolu cüzdanını kaybetti; apar topar polise gitti

N.K., içerisinde 133 bin 500 lira değerinde ziynet eşyası ve para bulunan cüzdanını düşürdü. Bir süre sonra cüzdanını kaybettiğini fark eden N.K., durumu polise bildirdi.
CADDE ÜZERİNDE BULUNDU
Ekipler kadının başvurusu üzerine arama çalışması yaptı ve cüzdanı aynı caddede bularak kadına teslim etti. Cüzdanını eksiksiz şekilde teslim alan kadın, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.