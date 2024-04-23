Marketteki hırsızlık kavgası kanlı bitti

Alışveriş yapmak için markete giren Ramazan Yılmaz, alışverişini yaptıktan sonra kasaya gittiğinde, kasiyerin Ömer Z. ile tartıştığını gördü. Yılmaz, kasiyerin hırsızlık yapmakla suçladığı Ömer Z.'yi uyarınca aralarında önce tartışma, sonra kavga çıktı. Kavgada Ömer Z., Ramazan Yılmaz'ı kalbinden bıçakladı.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Market çalışanlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Ramazan Yılmaz'ı hastaneye kaldırdı. Ancak Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler Ömer Z.’nin yolcu otobüsüyle İstanbul'a gittiğini belirledi. Ekipler, İstanbul'a giderek şüpheli Ömer Z.’yi yakaladı. Şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA