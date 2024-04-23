23 Nis 2024 - 18:08- Gündem G:

'Yan baktın' kavgası kanlı bitti! Sırtından bıçaklandı

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İzmir'de genç iki kişi arasında yan bakma kavgası çıktı. Çıkan kavgada bir kişi sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

'Yan baktın' kavgası kanlı bitti! Sırtından bıçaklandı mask
'Yan baktın' kavgası kanlı bitti! Sırtından bıçaklandı
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İzmir'in Konak ilçesinde P.D. (20), kendisine yan baktığını öne sürdüğü Ş.E.S.’yi (20) çıkan kavgada bıçakla sırtından ağır yaraladı. Gözaltına alınan P.D., tutuklandı.

Olay, 22 Nisan'da Gültepe semtinde meydana geldi. P.D. ile kendisine yan baktığını öne sürdüğü Ş.E.S. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, P.D. yanındaki bıçakla Ş.E.S.'yi sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan Ş.E.S. ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda suç kaydı bulunan P.D.'yi kısa sürede yakaladı. Gültepe Şehit Mehmet Çelik Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilen P.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

# yan bakma, bıçaklı kavga, sağlık, Polis, eğitim

23 Nis 2024 - 18:08 DHA İzmir- Gündem

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