23 Nis 2024 - 17:56- Gündem G:

Şok olay! Halüsinasyon görüp kendi kendiyle çatıştı

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İstanbul'da bir kişi halüsinasyon görüp bir binanın girişine sığınarak kendi kendine çatıştı. O anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Şok olay! Halüsinasyon görüp kendi kendiyle çatıştı
Şok olay! Halüsinasyon görüp kendi kendiyle çatıştı
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Büyükçekmece'de halüsinasyon gördüğü öne sürülen Aziz Ç. binanın girişine sığınarak kendi kendine çatıştı. Mahallede korku dolu anlar yaşanırken olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Celaliye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, halüsinasyon gördüğü öne sürülen Aziz Ç. (38) bir binanın girişine sığınarak sokağa kurşun yağdırdı. Zaman zaman kapı aralığından etrafı gözetleyen Aziz Ç.'ye kurşun yağdırmaya devam etti.

Silah seslerini duyan çevre sakinleri korku dolu anlar yaşarken durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Etrafa rastgele kurşun yağdıran Aziz Ç.'yi yakalayan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde,  15 adet kovan, 10 adet mermi çekirdeği olduğu tespit edildi. Sıkılan kurşunlardan 3'ü farklı binalara isabet etti.

Olayda şans eseri can kaybı ve yaralı olmazken yakalan Aziz Ç. sağlık kontrolü nedeniyle hastaneye götürüldü.  Aziz Ç.'nin evinde yapılan aramada ise 88 adet tüfek ve tabanca mermisi ile 5 bıçak ele geçirildi. Aziz Ç. polis merkezindeki ilk sorgulamasında olay yerinden ayrıldıktan sonra silahı attığını ama tam olarak nereye attığını bilmediğini ifade etti. Madde bağımlısı olduğu belirlenen Aziz Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahalle sakini, “Benim burada çocuklarım var parka gidiyor geliyor, eve girip çıkıyor. Videolar var içeriden sağa sola rastgele ateş ediyor. Bu normal bir şey değil, biz burada çoluk çocuğumuzu rahat bir şekilde dışarı salamayacak mıyız. Bu çocukların can güvenliği kalmamış oluyor. Yakalanıp neden salınıyor, salmışlar. Artık ne içtiyse, ne görüyorsa karşısında nereye ateş ettiğini de bilmiyor. Karşı binada kurşun izleri var, bizim binada bodruma girmiş ateş etmiş" dedi.

Kaynak: DHA

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23 Nis 2024 - 17:56 DHA İstanbul- Gündem

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