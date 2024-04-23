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Antalya teleferikte facia böyle gelmiş: İşte yeni görüntüler

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Antalya'da yaşanan teleferik faciasında yeni detaylara ulaşıldı. Teleferik kazası sırasında kontrol odasında yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; yolcuların uyarması üzerine teleferiği durduran tutuklu şüphelilerden otomasyon amiri Serkan Yellice'nin, 23 saniye sonra teleferiği tekrar çalıştırdığı, kaza yaşanınca da sistemin acil durma moduna geçtiği görüldü. İşte o görüntüler...

Antalya teleferikte facia böyle gelmiş: İşte yeni görüntüler mask
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Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da yaşanan teleferik kazası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, teleferik hattını işleten ANET'in önceki genel müdürü, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile birlikte, ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan, bakım şirketinin bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.

YOLCULARDAN BİRİ OPERATÖRÜ UYARMIŞ
Antalya'da yaşanan teleferik kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kayıtlara göre, üst istasyonda kabinden inen iki yolcunun, kontrol odasına gelerek otomasyon amiri Serkan Yellice'yi halatlarda problem gördüklerine ilişkin uyardığı görüldü. Uyarı üzerine Yellice'nin sistemi kapattığı, 23 saniye sonra yeniden açtığı görüldü. Kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş ve ailesinin kabine binme anları da görüntülerde yer aldı.

ACİL DURMA MODUNA GEÇTİ
Görüntülerin devamında, duran teleferik sisteminin tekrar çalışıp hareket ettiği, sonrasında ise sistemin acil durma moduna geçtiği görüldü. Serkan Yellice'nin hararetli bir şekilde cep telefonuyla görüştüğü ve ekrandaki hataları karşı tarafa aktardığı kamera görüntülerine yansıdı. Kısa süre sonra yaşanan kazanın ardından Yellice'nin odadan çıkıp koşarak uzaklaştığı görüntülerde yer aldı.

DAKİKA DAKİKA OLAY ANI
Kayıtlarda Memiş Gümüş, eşi, oğulları ve yakınlarının saat 17.17,41'de üst istasyondaki 28 numaralı teleferiğe bindiği, saat 17.20,11'de mor tişörtlü yolcunun üst istasyonda 22 numaralı kabinden inip görevliyi uyardığı, saat 17.20,40'ta Serkan Yellice'nin cep telefonuyla konuşarak alt kontrol odasına girdiği, saat 17.40,44'te operatör yardımcısı Suphi Kaplan'ın üst kontrol odasına yöneldiği, Yellice ile telefonla konuşarak arızaları gösteren PLC ekranına baktığı yer aldı.

Saat 17.21'de 21 numaralı kabinden inen üç gencin teleferikteki sorunu görevliye anlattığı, aynı dakikanın 37’nci saniyesinde mor tişörtlü yolcunun, üzerine siyah ceket giymiş şekilde kontrol odasına girerek Suphi Kaplan’ı uyardığı, saat 17.21,54'te Serkan Yellice'nin alt kontrol odasında ‘Dur’ butonuna basarak, sistemi durdurduğu, 17.22,17’te teleferiği çalıştırdığı görüntülere yansıdı.

Saat 17.22,24'te teleferiğin hareket ettiği, saat 17.22,45'te yolcunun üst istasyonda Suphi Kaplan’a bir şeyler anlatmaya devam ederken, kaza meydana geldiği, saat 17.22,55'te sistemin acil stop moduna geçtiği görüldü.

Saat 17.23'te Serkan Yellice'nin ekranda görünen arızaları kontrol edip telefonda konuştuğu kişiye aktardığı, saat 17.24'te Serkan Yellice'nin odadan koşarak çıktığı görüntülerde yer aldı.

Kaynak: DHA

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23 Nis 2024 - 17:50 - Gündem

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